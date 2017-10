Ideal pentru intinerirea faciala. Totul despre transferul de grasime

Daca pana la 40 de ani, principala preocupare este de a estompa/intarzia aparitia ridurilor si de a pastra textura pielii uniforma, dupa aceasta varsta, atat femeile, cat si barbatii, se confrunta cu pierderea volumelor la nivelul fetei. Pometii proeminenti de altadata se aplatizeaza, barbia cade, cearcanele si ridurile se adancesc.În procesul natural de imbatranire, aspectul fetei este subtiat, grasimea structurala de sub piele dispare sau aluneca din cauza gravitatiei.„Cand totul o ia la vale, apelam la tehnici care mai de care mai spectaculoase – acid hialuronic, botox, mezoterapii, lifting cu fire sau chirurgical sau la transferul de grasime, o interventie minimum-invaziva, cenici la locul colectarii, nici in zona corectiei.”, spune Florin Juravle, medic chirurg-estetician.Astfel, cu „materialul clientului”, mana fina a chirurgului-specialist poate face minuni. In nici o ora, cat dureaza interventia cu tot cu pregatiri, fara traume in momentul si post-interventie, intorci timpul inapoi cu 10 – 15 ani.Florin Juravle: „Vorbim despre o metoda naturala, extrem de benefica datorita rezultatelor pe termen lung (cel putin 5 ani poti uita de injectiile cu acid hialuronic si cu alte substante de umplere), o metoda care nu da gres pentru ca nu exista riscul ca organismul sa nu accepte grasimea. Interventia se efectueaza in mediu steril, bloc operator sau cabinet specializat.”.Interventia presupune doua etape: Extragerea grasimii cu o canula subtire din locurile unde aceasta exista in exces – solduri, abdomen, fese - posibila in urma anesteziei locale. In urma procesului de centrifugare, grasimea se transforma intr-un gel care poate fi introdus in zonele cu probleme – pometi, barbie, cearcane, riduri nazolabiale. Umplerea cu grasime proprie-centrifugata a zonelor fara volum, sub anestezie locala.„Efectul este imediat vizibil, grasimea se aseaza in cca. 3 saptamani si se resoarbe lent pana la cinci luni. In mod normal, aproximativ o treime din cantitatea introdusa dispare. Dupa aceasta perioada, in cazul in care observam vreo diferenta intre zonele tratate, putem apela la un retus. Retusul se face fie cu grasime, fie cu substante de umplere.”, explica medicul –specialist.Mare atentie la istoricul medicului la care apelezi, la experienta si talentul acestuia. Daca asupra calitatii substantei de umplere – propria grasime – nu exista niciun dubiu, aceasta fiind acceptata invariabil de catre organism, destoinicia sau absenta acesteia face diferenta. Folosita frecvent in tratarea efectelor imbatranirii la nivel facial, aceasta metoda poate fi folosita si in tratarea altor regiuni ale corpului – fese, gambe, sani.