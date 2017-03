7 manichiuri cu care vei face furori primavara aceasta

O varianta ar fi sa nu mai intinzi oja pe toata suprafata unghiei. Poti proceda ca in imaginea de mai sus: o dunga pe mijloc, flancata de spatii nude. Aplica doar lac mat peste.Joaca-te cu instrumentele pentru manichiura ca si cum ai desena pe hartie. Poti contura inimioare pe care sa le colorezi in interior cu pensula ca si cum ai colora cu un marker. Foloseste ca baza pentru desen oja de culoare alba.Glitterul nu se mai aplica anul acesta pe toata unghia. Sclipiciul ramane la nivel de accente care sa dea prospetime si un aer luxos manichiurii. Il poti folosi pentru a contura, spre exemplu, marginile unghiilor.Daca glitterul nu se mai foloseste pe scara atat de larga, oja cu note stralucitoare insa este in tendinte. Manichiura cu lac argintiu, in fapt, un alb metalic, face furori in acest sezon.Oranjul in chiar nuanta portocalelor il vei descoperi cu placere primavara aceasta. Este cald, este placut, atrage atentia.Spuneam ca se poarta culorile puternice, insa introducerea lor trebuie facuta treptat si trebuie astamparata intr-un fel. De aceea, se prefera combinatiile grafice dintre culori tari precum rosu, albastru sau galben si negru.Manichiura vampir este si ea in tendinte, culoriile mergand de la rosul adanc, la bleumarin si maro. Nuantele acestea arata bine pe orice culoare de piele si pe orice forma de unghie.