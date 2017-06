Cele mai eficiente tratamente naturale pentru caderea parului

CeapaBanala ceapa iti poate fi cel mai bun aliat daca ti cade parul. Aceasta leguma contine sulf, substanta care stimuleaza circulatia sangvina, dar care are si proprietati antifungice. Stoarce sucul de la 1-2 cepe potrivite, dupa care aplica-l pe scalp si lasa-l sa actioneze 15 minute, dupa care te speli pe cap. Tratamentul este recomandat in fiecare zi, pana cand observi ameliorarea problemei.UsturoiulCel mai bun mod de a beneficia de avantajele usturoiului contra caderii parului este de a face o solutie din catei de usturoi si apa, cu care sa te speli pe cap. Mai exact, fierbi 5-6 catei de usturoi in 200 ml de apa si cateva picaturi de ulei de cocos. Dupa ce da in clocot de cateva ori, lasi sa se raceasca. Aplici solutia obtinuta la radacina firului de par si lasi sa actioneze aproximativ un sfert de ora, apoi te speli pe cap. Remediul este indicat de 2-3 ori pe saptamana.OualeRezultate foarte bune impotrva caderii parului dau si mastile din galbenus. Intr-un bol pui doua galbenusrui, o lingura de ulei de masline si 100 ml de apa calduta. Amesteci bine, dupa care aplici solutia obtinuta pe scalp. O lasi sa actioneze aproximtiv o ora, timp in care iti acoperi parul cu o casca de dus. La safrsit te speli pe cap in mod obisnuit. Masca o poti face de trei-patru ori pe saptamana. Galbenusul de oua stimuleaza procesul de regenerare a parului.MiereaDatorita vitaminelor si mineralelor pe care le contine, mierea este excelenta contra caderii parului. Intr-un bol, amesteci o banana, o lingura de miere si doua linguri de ulei de masline. Aplici pe toata suprafata firului de par, dupa care acoperi cu un prosop. Stai asa o ora, pentru ca ingredientele sa actioneze asupra firului de par si a salplui, dupa care te speli pe cap. Repeta procedra de doua- trei ori pe saptamana.