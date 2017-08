5 lucruri pe care barbatii le considera irezistibile la o femeie. Le stiai?

Desi fiecare barbat are propriile gusturi, exista cateva lucruri pe care majoritatea le considera atragatoare si interesante. Am aflat noi care sunt.Sutem tentate sa credem ca pentru a atrage atentia unui barbat trebuie sa ne punem cat mai bine in evidenta atuurile fizice. Desigur, o rochie care ne avantajeaza ne poate ajuta destul de mult cand vine vorba despre seductie, dar mai importante sunt alte aspecte. Iata care sunt detaliile care noua ne scapa, dar pe care ei le observa imediat si pe care le considera atragatoare:Stiai ca zambetul este primul lucru la care se uita un barbat atunci cand priveste o femeie? Nu e vorba despre buze bine conturate cu un ruj scump, ci despre bucurie, chef de viata si simtul umorului. O partenera care gusta glumele, care nu se supara usor si care e mereu cu zambetul pe buze este irezistibila pentru orice barbat, tocmai de aceea femeile exuberante au mereu parte de o multime de complimente de la barbati. In definitiv, cui ii atrage atentia o persoana imbufnata tot timpul?O femeie care fumeaza este, in opinia barbatilor extrem de atragatoare si are o aura de mister foarte interesanta. In filme, carti si muzica gasim o multime de referinte la femeia aceea care emana sex-appeal in timp ce trage din tigara. Aura aceasta de mister, atitudinea cool si relaxata se pare ca le atrage barbatilor atentia mai mult decat credeam. Desigur, daca vrei ca intalnirea romantica sa nu fie afectata de mirosul neplacut de tigara, poti apela la astfel de dispozitive cu tutun , care nu lasa un miros neplacut in urma. IQOS este un sistem tehnologic avansat care ofera satisfactia gustului de tutun prin incalzire, fara ardere, fara foc și fara scrum.O femeie increzatoare, care isi cunoaste atuurile, se simte bine in pielea sa si le impune respect celor din jur este pur si simplu irezistibila, spun domnii. De altfel, si noi, femeile, apreciem barbatii care au incredere in fortele proprii. Este o atitudine aparte, care face orice persoana mai atragatoare. In plus, se spune ca trebuie sa ne privim pe noi insene asa cum am vrea sa fim privite si ca atitudinea noastra se reflecta in atitudinea celorlalti fata de noi.Barbatilor le atrage mereu atentia femeia care sta cel mai mult pe ringul de dans. Spiritul lor aventuros cauta o persoana plina de energie, care sa ii insoteasca in calatorii si alaturi de care sa aiba parte de nenumarate experiente. Cand o femeie este degajata, relaxata si plina de viata atrage instantaneu atentia.Daca vrei sa atragi privirile unui barbat anume la o petrecere, nu e cazul sa te imbraci cu cea mai scurta rochie din dulap. Alege o tinuta care sa-i dea de lucru putin imaginatiei si nu exagera cu machiajul sau cu accesoriile. Barbatii prefera femeile naturale si nu trebuie sa fii imbracata intr-o rochie plina de paiete ca sa le atragi atentia. Totodata, trebuie sa stii ca mai important decat cum iti sta intr-o rochie e felul in care te simti in ea, lucru care se observa cu usurinta. Este inutil sa porti o rochie in care arati demential, daca nu te poti misca in ea si trebuie sa faci pasi de gheisa cand o porti.Desigur, mai sunt si alte aspecte importante cand vine vorba despre atractie, ea tine adesea si de pasiuni comune sau de gusturile fiecaruia. Stiai ca acestea sunt lucrurile pe care le considera atragatoare barbatii?