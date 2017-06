5 trucuri ca sa-ti faci un fund bombat

Flotarile sunt exercitii foarte importante pentru tonifierea posteriorului. Sunt eficiente doar daca iti mentii spatele si picioarele drepte. Cu cat vei face flotarile mai lent, cu atat exercitiul va fi mai eficent in lucrarea picioarelor si a fundului. Fa si genuflexiuni. Sprijina-ti greutatea pe calcaie si ghemuieste-te ca si cum te-ai aseza pe un scaun foarte jos. Foloseste doar picioarele pentru a reusi sa te ridici in pozitie dreapta si executa miscarile lent.Exercitiile pe care le faci nu sunt suficiente, asta mai ales daca ai o viata destul de sedentara. Daca vrei fese ferme si coapse bine definite trebuie sa te misti cat mai mult. Ridica-te des de la birou, fie si doar pentru a-ti umple paharul cu apa. Mergi la magazin pe jos, iar cand te intorci, nu te urca imediat in lift, ci mergi pana la apartamentul tau folosind scarile.Pentru ca pielea si muschii din zona fundului sa nu se lase e foarte important ce anume mananci. Alimentatia este esentiala. Incearca sa consumi cat mai putin zahar rafinat, inlocuindu-l cu variantele sanatoase. Elimina prajelile, mancarea de tip fast food si carbohidratii daunatori. In mare, ai de inlocuit painea si pastele cu variantele integrale.Chiar daca faci sport, pielea ta are nevoie de ingrijire. Miscarea nu exclude cremele si nici tratamentele pentru elasticitate, stimularea circulatiei sangvine, limfatice si a productiei de colagen. Iar, daca nu faci sport, cu atat mai mult ar trebui sa compensezi cu astea.Unul dintre trucurile esentiale este consumul de apa. Cat mai multa apa. Pentru ca apa asigura elasticitatea pielii si a muschilor si in absenta ei, fundul va fi flasc, lipsit de vigoare si va arata extrem de rau.