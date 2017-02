Descopera ce pot face portocalele pentru frumusetea ta

Pe cat sunt de delicioase si hranitoare pentru consum, portocalele pot fi si un aliat de nadejde al frumusetii si tineretii tenului tau. Mai exact, cercetatorii au descoperit ca celulele stem extrase din acest fruct au un efect uimitor in sustinerea tineretii si stralucirii tenului.Da, ati citit bine, celulele stem pot fi si vegetale, extrase din portocale, ce au o capacitate extraordinara de a regenera si repara tesuturile deteriorate, precum microrelieful pielii, care, dupa o anumita varsta si din cauza mai multor factori, isi pierde din elasticitate si fermitate. Astfel, apar ridurile, aspectul pielii devine unul obosit si tern, lipsit de vitalitate.Aici intervin celulele stem din portocala! Datorita continutului de aminoacizi, in special prolina, precum si acizi organici, zaharuri, peptide si proteine, celulele stem din portocala restabilesc fermitatea pielii prin sporirea productiei de colagen si elastina. Pielea devine mai neteda, reflecta mai bine lumina si capata un aspect mai tanar.Insa cum pot fi acestea introduse efectiv in rutina de ingrijire a pielii? Cercetatorii APIVITA au creat o formula inovatoare, o solutie pentru toate femeile ce isi doresc sa-si recapete tineretea si stralucirea – Serul iluminator anti-imatranire BEE RADIANT!Cu 96% ingrediente naturale si o textura usoara, ce patrunde in straturile adanci ale epidermei, serul are la baza binefacatoarele celule stem din portocala, care, alaturi de alte ingrediente naturale, eficiente si holistice, sprijina pielea in lupta pentru luminozitate si tinerete. Astfel, vitamina C reduce petele maronii si uniformizeaza nuanta tenului, extractul de afine actioneaza ca un agent natural de albire si luminozitate, contribuind la regenerarea celulara, iar antioxidanti precum licopenii, uleiul de rodie si polifenolii din masline asigura buna functionare celulara, conferind tenului un aspect sanatos.Apa folosita generic in formulele cosmeticelor a fost inlocuita cu infuzie de seminte din trandafir salbatic (macese). Acestea sunt o sursa bogata de vitamina C, flavonoide si zaharuri, oferind produsului proprietati antioxidante, anti-inflamatorii si de hidratare. In plus, APIVITA a patentat un extract de propolis, ce protejeaza pielea impotriva imbatranirii premature.Serul nu contine compusi daunatori, precum parabeni, silicon, uleiuri minerale, ftalati. Il gasesti in magazinul APIVITA din Bucuresti sau in farmaciile Sensiblu din toata tara.