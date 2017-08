Frumusetea vine din interior

Luminita Noptii este o planta bienala care la maturitate poate atinge inaltimea de un metru, cu flori din patru petale, putand avea diverse culori, ce infloresc la lasarea serii, din luna iunie si pana in octombrie . Este o planta nocturna, florile emana un miros placut in timpul noptii, iar dimineata se inchid sau se ofilesc. Originara din America de Nord a fost adusa ulterior in Europa ca “leacul bun la toate”, fiind foarte răspândită datorită proprietăților curative.Se recomanda administrarea produsuluide lapentru sustinerea frumusetii pielii si pastrarii acesteia intr-o stare optima de hidratare, dar si pentru ameliorarea afectiunilor dermatologice.produs deprovine din culturi certificate organic, uleiul fiind obtinut prin presarea la rece a semintelor, sursa importanta de Omega 6, acid gamma linoleic, esential in producerea prostagladinei, care sta la baza functionarii optime a celulelor.nu pot fi produsi de catre organismul uman, in consecinta trebuie asimilati fie printr-o dieta specifica, fie prin aport suplimentar de calitate.Uleiul de Luminiţa-nopţii Evening Primrose este o sursă bogată de acizi graşi nesaturaţi, lignină, aminoacizi, vitamine B, E si oligoelemente care ofera numeroase beneficii, printre care:- ajuta la mentinerea elasticitatii pielii- intarzie aparitia ridurilor- contribuie la hidratarea optima a dermei- protejeaza pielea impotriva poluarii sau mediului toxic Sindromul premenstrual (SMP) este un factor important in viata femeilor afectate de acesta, respectiv, conform statisticilor, trei din patru femei au simptome specifice. Cele mai importante simptome asociate SMP sunt modificari ale dispozitiei emotionale, sensibilitatea sanilor, oboseala, irascibilitate, dureri de cap, balonare, acnee, etc. Toate aceste simptome dispar odata cu aparitia menstruatiei. Aportul suplimentar dede laamelioreaza aceste simptome prin sustinerea echilibrului hormonal. Menopauza este acea perioada de tranzitie de la de la varsta adulta (fertila) la senescenta (batranete) si se remarca prin modificari hormonale, fiziologice si emotionale. Dar aceasta trecere este de obicei insotita de stari neplacute, dintre care cel mai ades intalnite sunt bufeurile.Beneficiile administrarii uleiului de Luminita Noptii- reduce discomfortul cauzat de menopauza - in special senzatia de bufeuri- sustine echilibrul hormonal al femeilor- contribuie la ameliorarea starilor pre-menstruale si durerilor menstruale- sustine functionarea optima a glandei tiroide- grabeste arderea grasimilor saturate si reduce depozitelele adipoase - creşte vitalitatea şi rezistenţa la condiţiile nefavorabile de mediu.