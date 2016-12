Plinuta? Invata cum sa fii frumoasa in ochii tuturor

Daca te numeri printre femeile ceva mai plinute trebuie sa stii ca nu e nimic rau in asta. Esti la fel de frumoasa precum o femeie cu forme ca de revista. O demonstreaza fotomodelele plus size care sunt la fel de apreciate in lumea modei precum cele cu dimensiunile considerate ideale.Pentru stimularea increderii in tine iti dam cateva idei care sa iti vina in ajutor:Frumusetea adevarata vine din interior, nu din exterior. Vine din suflet. Fii tu insati si vei deveni o femeie cu adevarat puternica si frumoasa in ochii celorlalti.Atunci cand iti scade stima de sine, cauta sa te inspiri de la cei mai puternici. Creeaza-ti modele in cei care reusesc mereu sa fie sus. Poate fi vorba despre o sora mai puternica ori o vedeta care nu se lasa niciodata doborata. E important sa ai repere dupa care sa te ghidezi in viata.Una dintre cheile succesului este sa iti accepti corpul asa cum este. Daca vrei mai mult nu ai decat sa lupti pentru asta, dar intelege ca esti ok si asa cum esti azi si nu ai motive sa te invinovatesti in niciun fel.Nu te lasa intimidata. Increderea de sine este cel mai frumos accesoriu pe care il poti purta si care te va face cu adevarat minunata in ochii celorlalti. Totul tine de mentalitate, de modul pozitiv de a te vedea.Singura persoana care poate sta in calea atingerii obiectivelor tale esti tu insati. Daca tu ai incredere in tine, atunci si altii vor avea. In schimb, daca tu iti pui piedici, atunci nu trebuie sa te astepti la altceva mai bun din partea celorlalti. Crede in tine si asta vor face si cei care te inconjoara.Sursa foto: rd.com