Mihai Mitoseru si Horia Brenciu sunt anchetati de ANAF! Mihai Mitoseru si Horia Brenciu sunt anchetati de ANAF in cadrul programului care tinteste persoanele fizice cu venituri mari care prezinta risc fiscal, au declarat pentru HotNews.ro surse din cadrul Fiscului. Nicolae Guta, Dan Bursuc, Stefan Bani...

Horia Brenciu a slabit spectaculos. Vezi cum arata dupa ce a dat jos 8 kilograme! stiri Horia Brenciu » Horia Brenciu a reusit sa slabeasca in aceasta vara 8 kilograme. Cantaretul era foarte afectat de kilogramele in plus pe care le acumulase si a decis sa apeleze la un nutritionist Astfel, cu ajutorul unei diete personalizate, Horia Brenciu a slabi...

Fiica vitrega a lui Horia Brenciu, nota rusinoasa la Capacitate! stiri Horia Brenciu » Horia Brenciu si sotia sa, Alice, au trecut prin emotii mari saptamana trecuta, cand Maria, fiica vitrega a artistului, a dat examenul de Capacitate. Desi a studiat la o scoala de prestiugiu din Capitala, fiica lui Horia Brenciu nu a excelat la ace...

Horia Brenciu s-a facut de ras in fata a mii de spectatori. A luat o cazatura zdravana! stiri Horia Brenciu » Energicul Horia Brenciu s-a facut de ras in fata a mii de spectatori la un concert pe care l-a sustinut intr-un club din Capitala. Distrat de mama focului si tinand o sampanie in mana, artistul a vrut sa ajunga la public frenetic, insa a omis faptul ...

Brenciu, acuzat ca a castigat concursul "X Factor" pe nedrept stiri Horia Brenciu » Vinerea trecuta, Adina Raducan a castigat concursul "X Factor", dupa ce "s-a batut" in finala cu Alexandra Crisan, una dintre cele mai iubite participante din competitie.Desi concursul s-a incheiat de cateva zile, fanii Alexandrei au lansat acuzatii ...

Adevaratul motiv pentru care Horia Brenciu a plecat din juriul "Te cunosc de undeva" stiri Horia Brenciu » Pana sa devina jurat in cadrul "X Factor", Horia Brenciu a stat o perioada pe banca emisiunii "Te cunosc de undeva". Desi a facuta audienta si un adevarat show atunci, artistul nu a ramas in juriu deoarece nu era bine platit pentru asta. Surse din An...

Horia Brenciu, reactie incredibila dupa ce sotia sa a fost data afara de la Antena 1! stiri Horia Brenciu » La inceputul acestei saptamani, s-a produs un cutremur urias in Antena 1. Sefii de la Intact au decis sa faca reduceri drastice de cheltuieli. Astfel, au aparut si primele socuri. Conducerea Antena 1 a decis sa inchida doua emisiuni, "Serviciul Roman...

Sotia lui Horia Brenciu a fost concediata de la Antena 1. Afla motivul! stiri Horia Brenciu » Emisiunea "Serviciul Roman de Comedie" a fost scoasa din grila Antena 1, chiar in mijlocul sezonului, la jumatatea perioadei stipulate in contract. Decizia a fost luata de sefii de la Antena 1 deoarece emisiunea a avut audiente slabe, mai ales la ult...

Cum arata barbatul caruia Horia Brenciu ii creste fata! stiri Horia Brenciu » Alice Dumitrescu, actuala sotie a lui Horia Brenciu, are doua fete, din doua relatii diferite. Artistul le considera insa fetele lui si are o relatie speciala cu ele.Sotia artistului a fost foarte discreta cu viata sa personala de-a lungul timpului s...

Horia Brenciu, declaratie bomba: "Am divortat de sotie de doua saptamani' stiri Horia Brenciu » Horia Brenciu este mereu pus pe glume, asa ca nu a ezitat sa faca o dezvaluire uimitoare, vineri seara, in cadrul unei emisiuni. El a marturisit, fara ezitare, ca s-a despartit de sotia sa de doua saptamani. In pauza din emisiunea la care este jurat,...

Horia Brenciu da cartile pe fata: "N-am facut nicio crima venind la Antena 1" stiri Horia Brenciu » Horia Brenciu a revenit recent la mult disputatul sau transfer de la Pro TV la Antena 1. Artistul a vorbit deschis despre acest subiect si a marturisit ca nu considera o crima sa migrezi de la o televiziune la alta. Horia precizat ca singurul lucru r...

Horia Brenciu, atac la Pro TV. Suparat ca "Vocea Romaniei" intrece "X Factor"? stiri Horia Brenciu » Horia Brenciu este discret, insa atunci cand are ceva de spus nu ezita sa o faca. De curand, artistul a criticat fosta televiziune la care a lucrat. Acesta a marturisit ca reprezentantii Pro TV nu joaca corect, iar gestul lor de a programa emisiunea ...

Lovitura dura pentru Victor Slav. Uite cine va prezenta "Danseaza printre stele"! stiri Horia Brenciu » Pana de curand s-a tot speculat ca Victor Slav va prezenta noua emisiunea "Danseaza printre stele". Se pare insa ca producatorii emisiunii au gasit pe altcineva pentru acest post. Cel care va modera si va intretine atmosfera la "Danseaza printre stel...

Ce spun preotii despre faptul ca Horia Brenciu a iesit prin altar la nunta. A pacatuit artistul? stiri Horia Brenciu » Horia Brenciu s-a casatorit religios, duminica trecuta, cu Alice Dumitrescu. Mirii au vrut intimitate maxima, asa ca au luat masuri de precatie pentru a nu fi deranjati. Au intrat si au iesit separat din biserica, iar Horia Brenciu a plecat chiar pri...

Horia Brenciu, gest uimitor: Uite ce face cu banii stransi la nunta! stiri Horia Brenciu » Horia Brenciu s-a casatorit religios, duminica, cu Alice Dumitrescu, femeia care ii este alaturi de 8 ani si care i-a daruit in urma cu doi ani o fiica. La ceremonie au participat doar rudele si cativa prieteni apropiati, caci cei doi miri nu au vrut...

Bataie la nunta lui Brenciu. Ceremonia religioasa s-a lasat cu scandal! stiri Horia Brenciu » Horia Brenciu s-a casatorit duminica cu Alice Dumitrescu. Nunta celor doi a fost una destul de atipica, caci acestia au incercat sa stea cat mai departe de camerele de filmat si au creat astfel un adevarat spectacol, atragand si mai tare atentia asup...

Primele imagini de la nunta lui Horia Brenciu. Alice Dumitrescu, in rochie de mireasa atipica! stiri Horia Brenciu » Horia Brenciu si Alice Dumitrescu s-au casatorit religios duminica, dupa o relatie de 8 ani. Cei doi au incercat sa stea cat mai departe de camerele de filmat, deoarece nu au vrut sa faca din nunta lor un subiect de presa monden. Pentru a scapa de ju...

Horia Brenciu s-a casatorit religios. Uite care a fost marele sau regret! stiri Horia Brenciu » Horia Brenciu s-a casatorit religios, duminica, cu Alice Dumitrescu. Desi ar fi trebuit sa fie cea mai fericita zi din viata sa, cantaretul a avut un mare regret. Acesta a fost trist ca mama sa nu a putut sa fie prezenta la acest eveniment important ...

Horia Brenciu face nunta. Artistul a fost dat de gol de prieteni! stiri Horia Brenciu » Horia Brenciu s-a casatorit civil in urma cu trei luni in mare secret cu Alice Dumitrescu, cu care are o relatie de 8 ani. Prezentatorul TV vrea insa sa spuna "Da" si in fata lui Dumnezeu. Astfel ca pe 28 septembrie Alice Dumitrescu si Horia Brenciu ...