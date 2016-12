Cum arata Inna nemachiata. Uite cum ii sta complet nearanjata! Inna este una dintre cele mai frumoase artiste din showbizul romanesc. Vedeta este mereu aranjata, iar in cadrul show-urilor pe care le sustine arata mereu impecabil. Recent insa, Inna le-a facut o surpriza fanilor sai si a postat pe pagina ei de ...

Noua piesa a Innei face furori printre vedete. Iata ce au declarat Horia Brenciu si Andreea Esca! stiri Inna » Pentru lansarea noului single "BOP BOP", Inna (28 de ani) a vrut ca vedetele de top din Romania sa fie primele care il asculta si sa isi dea cu parerea despre piesa. Horia Brenciu a avut o reactie senzationala si i-a facut o propunere uimitoare canta...

Inna si-a schimbat look-ul. Vezi cum arata acum cantareata! stiri Inna » Inna si-a schimbat complet look-ul. Artista a s-a tuns si are o noua imagine. A ales sa isi fac un bob mai lung, o coafura care este din nou in tendinte vara aceasta. Fanii i-au apreciat schimbarea, unii dintre ei marturisindu-i ca se vor tunde ca ea...

El este iubitul Innei. Se iubesc de doi ani, dar au tinut totul secret! stiri Inna » Inna este foarte fericita pe plan sentimental. Desi sustinea ca este singura si foarte multa lume a si crezut asta, se pare ca in realitate Inna se iubeste de doi ani cu un barbat celebru. Cel care a cucerit-o pe Inna se numeste John Perez si este un...

Inna, prestatie jalnica la Alba Iulia: "O dezamagire totala" stiri Inna » La sfarsitul lunii ianuarie, Inna a sustinut un concert la Alba Iulia. Prestatia sa a lasat insa de dorit, iar jurnalistii locali au descris concertul in termeni foarte duri. Spectatorii au fost dezamagiti de organizarea concertului, dar si de faptul...

Incredibil: Cum arata Inna in 2008, inainte sa ajunga vedeta. Artista s-a schimbat enorm! stiri Inna » Inna este o artista din Romania, cunoscuta si pe plan international, despre care s-a spus mereu ca este foarte frumoasa. La fel ca si alte vedete, pe masura ce a devenit tot mai cunoscuta, artista s-a lasat pe mana medicilor specialisti si a apelat l...

Inna a trait umilinta vietii! A plecat plangand dintr-o emisiune! stiri Inna » Inna, considerata una dintre cele mai de succes artiste de la noi, atat in tara, cat si peste hotare, a povestit recent cum a plecat plangand de la o emisiune a unui post de televiziune din Franta, intrucat s-a simtit umilita de realizatorii show-ulu...

Inna, tarife fenomenale. Cat ar costa sa-ti cante la nunta sau la botez stiri Inna » Ajunsa artista de succes international, Inna are concerte in toate colturile lumii iar in tari ca Mexic, Finlanda, Turcia sau Spania si este considerata un fenomen muzical.Viata ei pare a fi un film de la Hollywood pentru ca Inna a pornit de jos, aju...

Inna, declaratia cu care a lasat masca pe toata lumea: "Sunt insarcinata" stiri Inna » Inna a socat pe toata lumea astazi, dupa ce a facut o declaratie socanta in cadrul unei emisiuni la radio. Artista a marturisit cu zambetul pe gura ca este insarcinata, desi in urma cu cateva saptamani nici nu concepea sa se casatoreasca sau sa faca ...

Inna, pretentii de diva: "Ma simt mare, magica, importanta"! stiri Inna » Inna a reusit sa aiba din ce in ce mai mult succes pe plan international si, asa cum ii sta bine unei dive, aceasta a inceput sa aiba si pretentii de la organizatorii concertelor. Astfel ca Inna cere ca in camera in care este cazata sa aiba neaparat ...

Inna, schimbare spectaculoasa de look. Fanii nu au mai recunoscut-o! stiri Inna » Simpatica cantareata si-a obisnuit fanii cu acelasi look, insa de aceasta data a vrut sa faca o schimbare, iar rezultatul este unul spectaculos. Recent, Inna a postat o fotografie pe contul sau de Facebook, in care apare total schimbata, iar unii fan...

Inna si-a schimbat radical look-ul. Vezi daca o mai recunosti! stiri Inna » Simpatica Inna s-a gandit sa-si incante fanii si si-a facut o schimbare de look care a atras numai reactii pozitive. Cantareata a postat pe pagina ei de Facebook o poza in care apare cu noul look. Noua tunsoare, in stil bob, i se potriveste de minunt...

Foto: Inna, in ipostaze incendiare, pe Facebook. Artista apare fara sutien stiri Inna » Inna a reusit din nou sa-si tina fanii in priza. Artista a postat pe pagina personala de Facebook o fotografie incendiara. Cantareata apare topless, insa a avut grija sa nu arate mai mult decat ar fi trebuit.Ea apare stand cu bratele incrucisate pest...

Inna, acuzata de plagiat in moda. Vezi cum a intrat in scandalul monstruos! stiri Inna » Inna este cel mai cunoscut artist roman la nivel mondial si investeste sume considerabile in imaginea ei. Fara sa vrea, cantareata a fost implicata recent intr-un scandal ce priveste plagiatul, dar nu in muzica, ci in moda.Inna are in spate o echipa ...

Inna, implicata intr-un scandal monstru! Ce rol are mafia din America de Sud in toata povestea stiri Inna » Inna este implicata intr-un scandal de proportii cu mafia din America de Sud. Reprezentantii Innei au fost nevoiti sa dea explicatii atat autoritatilor, cat si fanilor. Motivul pentru care Inna a ajuns in aceasta situatie este un concert-fantoma, in ...

Inna: Mi-e mila de mine insami. Auziti-ma, va rog! stiri Inna » Inna a dovedit inca o data ca este o persoana foarte sensibila. Artista a postat un mesaj emotionat dupa o vizita la spitalul Marie Curie din Capitala."Am inceput sa ma gandesc la faptul ca dintre mine si ei... EU sunt cea slaba, EU sunt cea mai neaj...

Inna, socata: 'Masina mea a disparut. Nu-mi vine sa cred. ' stiri Inna » Inna a anuntat in aceasta noapte pe pagina ei de Facebook ca masina i-a fost furata. Masina mea a disparut. Nu-mi vine sa cred. Este masina de care ma leaga cele mai multe amintiri., a scris cantareata pe Facebook.Inna a avut in aceasta dimineata o i...

Inna si Alex Velea, invitati speciali la marele eveniment Media Music Awards stiri Inna » Media Music Awards este cea mai importanta ceremonie de premii muzicale din Romania. Anul acesta evenimentul va avea loc pe 19 septembrie in Piata Mare din Sibiu.Grandoarea evenimentului este data atat de lista impresionanta de invitati, printre care...

Inna, intr-o imagine de senzatie la plaja! stiri Inna » Inna are grija sa-si incante mereu fanii virtuali cu cele mai senzuale fotografii, iar de data aceasta nu a facut exceptie.Artista s-a lasat fotografiata in timp ce statea intinsa pe nisip, la plaja, avand o expresie senzuala si fiind imbracata foart...