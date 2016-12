Irina Schrotter

Folie protectie spate HTC One M8 Nature

Folie protectie spate HTC One M8 Nature WithinFolie protectie spate HTC One M8 Nature Within protejeaza ecranul impotriva zgarieturilor nedorite, respinge praful si urmele degetelor. Aceasta folie de protectie pentru HTC One M8 iti ofera ocazia sa schimbi