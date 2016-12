Mos Craciun a fost foarte darnic anul acesta cu Iulia Albu. Vedeta a gasit sub brad un cadou de mii de euro. Pe langa aceste daruri insa, Mos Craciun i-a adus Iuliei si un proiect nou, de care este foarte incantata. "De la Mos am primit cadou...

Iulia Albu o desfiinteaza pe Daciana Sarbu dupa ce nevasta premierului Ponta a facut alegere vestimentara nefericita in momentul in care a iesit la o cafenea cu o prietena. Paparazzii WOWbiz.ro au surprins-o pe sotia lui Victor Ponta, zilele trecu...

Lidia Buble este in centrul atentiei in acest moment. Pe langa faptul ca toata o lumea o critica pentru relatia cu Razvan Simion, barbat insurat, care are doi copii, Lidia Buble a ajuns si sub lupa Iuliei Albu. Invitata in emisiunea lui Teo Trandafir...