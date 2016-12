Jojo Catalina Grama lanseaza colectia de vara Gramaldy Boho, o colectie boema cu mesajul #Iubesc, pentru care a realizat o sedinta foto speciala, o proiectie a vacantei pe care isi doreste sa o petreaca anul acesta: in natura, cu cortul, la pescuit, ...

"Nu am mai jucat rolul unei lesbine pana acum! Am fost nimfomana intr-un sitcom, asa ca acum pot considera tabloul complet!", glumeste Catalina Grama, Jojo, despre rolul Corinei, personajul pe care il interpreteaza in "Nunta perfecta" de Alan Ball, o...