Loredana Groza, in stare de soc. Pierdere imensa in tragedia de la Colectiv! Cantareata Loredana Groza este in stare de soc dupa tragedia care a avut loc vineri seara la Club Colectiv. Alex Chelba, un prieten drag al cantaretei, se lupta acum intre viata si moarte. A fost si el printre ranitii de la Colectiv! In urma c...

Loredana Groza, schimbare radicala fara machiaj. Nu iti dai seama ca este ea! stiri Loredana Groza » La fiecare aparitie, fie ca e vorba despre concerte, show-uri tv sau interviuri, Loredana Groza uimeste prin vestimentatiile sale, carora le asorteaza machiaje profesioniste, menite sa-i ascunda imperfectiunile tenului. Vedeta a postat de curand o fo...

Cum arata Loredana Groza in costum de baie la 45 de ani! stiri Loredana Groza » Loredana este una dintre cele mai admirate si mai apreciate vedete din lumea artistica din Romania. Artista a reusit de-a lungul anilor sa ramana in atentia fanilor si sa se claseze in topurile muzicale. Loredana Groza este considerata o adevarata...

Fiica Loredanei Groza, machiata si coafata! Cum arata adolescenta la 15 ani! stiri Loredana Groza » Loredana Groza are cu ce se lauda! Recent, artista a postat pe contul de Facebook o poza cu fiica sa, Elena, machiata. Adolescenta este imbracata intr-o rochie neagra, din dantela."Fata mea este pregatita de petrecere! Te iubesc. Fata mea. Timp de pe...

Loredana Groza le da peste nas carcotasilor. Uite cum arata nemachiata! stiri Loredana Groza » Despre Loredana Groza s-a spus in repetate randuri ca arat ingrozitor fara machiaj. De curand insa, diva le-a dat peste nas carcotasilor si a postat pe pagina sa de Facebook doua fotografii in care apare fara pic de machiaj. Intr-una dintre ele apare...

Cum arata fiica Loredanei Groza, la 16 ani. Elena este o adevarata domnisoara. stiri Loredana Groza » Loredana Groza nu este numai o artista si o femeie de succes, ci si o mama extraordinara. Lori concerteaza acum in Israel impreuna cu formatia ei, Agurida, in cadrul festivalului From Romania with love, si cu aceasta ocazie, a luat-o in vacanta si pe...

Loredana isi arata adevarata fata. Uite cum arata vedeta nemachiata! stiri Loredana Groza » O diva prin definitie, Loredana este o maestra a reinventarilor. Fie ca apare cu un look retro sau modern, cu parul lung sau tunsa baieteste, vedeta este mereu o prezenta fresh, plina de energie si foarte atenta cu imaginea ei. Pentru fanii sai de pe...

Loredana Groza, in lacrimi. Sotul sau a fost dus la audieri pentru spalare de bani! stiri Loredana Groza » Andrei Boncea, sotul Loredanei Groza, a fost chemat la audieri cu mandat in dosarul evaziunii fiscale de la MediaPro. Producatorul TV a fost dus la sediul Politiei Capitalei, unde se fac audierile.In acest caz sunt peste 30 de persoane urmarite penal...

Loredana Groza divorteaza? Artista a rupt tacerea! stiri Loredana Groza » Loredana Groza si producatorul Andrei Boncea sunt casatoriti de mai bine de 16 ani, se afiseaza foarte rar impreuna si nu de putine ori s-a zvonit ca cei doi ar fi la un pas de divort. Loredana si Andrei au devenit o familie cu acte in regula in 1998...

Loredana Groza, aparitie de invidiat. Vedeta are un corp foarte bine lucrat stiri Loredana Groza » Loredana Groza are un corp de invidiat! La cei 44 de ani ai sai, artista poate starni multe invidii in randul adolescentelor. Lori nu ezita sa-si scoata atuurile in evidenta, iar de aceasta data a optat pentru o tinuta extrem de provocatoare: un cost...

Loredana Groza, cea mai sexy aparitie. Uite ce fusta minuscula a purtat! stiri Loredana Groza » Chiar daca a trecut de prima tinerete, Loredana Groza face furori si acum. Vedeta are un corp de adolescenta si profita de acest lucru.La un concert recent, pe care l-a sustinut in Irlanda, Loredana a ales o tinuta foarte sexy, care i-a lasat pe fani...

Loredana Groza, grav bolnava: "Sunt pe antibiotice" stiri Loredana Groza » Dupa ce a sustinut megaconcertul "Reveria", in weekend, la Sala Palatului, Loredana Groza a ramas fara voce. Artista a marturisit ca acum este pe antibiotice, pentru a se reface, insa este foarte fericita ca a reusit sa faca un show de exceptie, de c...

Loredana Groza a izbucnit in plans pe scena. Vedeta a ingenuncheat in fata fanilor! stiri Loredana Groza » Seara de sambata a fost una incarcata de emotii pentru Loredana. Artista a facut un show de exceptie la Sala Palatului. in fata a mii de oameni. Coplesita de emotii, la finalul spectacolului a izbucnit in plans si a ingenuncheat in fata fanilor sai. ...

Loredana Groza face cele mai sincere declaratii: "Imi plac sanii mei de moldoveanca"! stiri Loredana Groza » Loredana Groza are 44 de ani, insa arata mai bine decat multe fete tinere, iar artista se mandreste cu formele cu care a inzestrat-o natura! Cantareata a facut sacrificii mari pentru a arata asa, iar ea este cu atat mai mandra cu cat sustine ca nu ar...

Loredana Groza, in stil tom boy. Artista si-a surprins fanii cu un look nou stiri Loredana Groza » Pentru lansarea noului ei single, Loredana Groza a adoptat un look cu totul aparte. Prezenta in emisiune lui Maruta, artista i-a surprins pe toti intr-o tinuta de inspiratie masculina si cu o coafura pe masura.Loredana Groza ne-a obisnuit cu look-ul ...

Razboi intre emisiuni. Loredana Groza a vorbit deschis despre competitia cu "X Factor". stiri Loredana Groza » In acest an, principalele show-uri de talente se bat pentru audienta. Pentru prima data in istorie, "Vocea Romaniei", de la Pro TV, si "X Factor", de la Antena 1, vor fi difuzate in aceeasi zi, in acelasi interval orar. Loredana Groza, jurat la "Voce...

Loredana Groza, interviu pentru un post de televiziune din Franta! stiri Loredana Groza » Loredana Groza este cea mai titrata artista din Romania si se numara printre putinele vedete de sex feminin din tara care se pot lauda cu o cariera de succes. Talentul artistei a fost recunoscut si peste granite, dovada a fost interviul pe care Lori ...

Care e secretul siluetei perfecte a Loredanei Groza. Afla ce mananca artista! stiri Loredana Groza » Loredana Groza are un corp de invidiat, in ciuda varstei pe care o are, ea marturisind ca din cand in cand mai imprumuta haine si pantofi din garderoba fiicei ei de 16 ani. Chiar daca nu mai e la prima tinerete, artista reuseste sa se mentina in form...

Dezvaluiri incredibile despre Loredana Groza. Ce spun angajatele si clientele unui salon despre cantareata! stiri Loredana Groza » Loredana Groza, una dintre cele mai mari cantarete ale momentului din Romania, a ajuns subiect de discutie in randul unor angajate ale unui salon de infrumusetare la care artista merge frecvent. Angajatele salonului sunt foarte nemultumite de felul i...