Cum poti fi frumoasa chiar si fara machiaj. 4 reguli esentiale pentru orice femeie

Iata cum poti arata impecabil in mod natural, fara fond de ten, fara ruj sau alte produse cosmetice:Pe o fata fara machiaj, sprancenele devin in mod inevitabil centrul atentiei. Modeleaza-le asa intr-un fel incat sa se adapteze formei fetei. Daca este necesar, subliniaza-le culoarea cu vopsea sau cu henna, insa asigura-te ca nuanta se potriveste culoarea parului.Pentru un look impecabil, curbeaza-ti genele cu ajutorul ondulatorului special, apoi aplica rimel transparent pe ele. Poti merge chiar mai departe, folosind extensii de gene.Scapa de cearcanele de sub ochi. Incepe prin a schimba cate ceva in dieta ta. Cearcanele pot fi rezultatul unui deficit de fier sau de vitamine B din corpul tau.Un zambet stralucitor adauga 100 de puncte imaginii tale. Prin urmare, asigura-te ca nimic nu te impiedica sa arati impecabil. Foloseste pasta de dinti pentru albire, mai ales dupa ce bei cafea sau vin. Totusi, nu folosi in exces acest gen de pasta care poate fi destul de dura. In cazul in care dintii sunt in mod natural galbeni, mergi intr-un cabinet stomatologic pentru o albire profesionala.Hidratarea si exfolierea sunt importante atat pentru ten, cat si pentru buze. Foloseste balsamuri de buze pe care le poti inlocui chiar si cu ulei de masline. O data pe saptamana, maseaza buzele cu o periuta de dinti moale sau cu varful degetelor. Le poti inmuia in prealabil in zahar.