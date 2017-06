Verdele, nuanta vedeta in machiaj in 2017

Nuante diferite de verde pot fi folosite atat pentru un machiaj de seara, cat si pentru un machiaj de zi.Este o culoare care se potriveste tuturor femeilor, de la cele blonde, pana la roscate si brunete.Verdele, in functie de nuanta, creeaza fie un look relaxat, fie unul stralucitor, pentru o petrecere. Este o culoare pe care o poti alege cu incredere nu numai pentru machiaj, ci si pentru vestimentatie, pentru ca a fost declarata culoarea anului 2017, de cartre Institutul Pantone, autoritate internationala in domeniul culorilor.Ca sa te machiezi corect folosind fard verde, trebuie sa alegi blush-ul, rujul si fondul de ten potrivite, lucru la care se pricepe cel mai bine un make-up artist. Un machiaj reusit, care sa iti accentueze frumusetea este cel facut de catre un make-up artist cu experienta, precum Tabita Gheorghe.Este pasionata de culori din copilarie, iar de cinci ani si-a trasndormat pasiunea in meserie, caci este make-up artist. Pentru programari la machiaj, dar si pentru alte informatii, intra pe pagina de facebook