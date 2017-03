Cum alegi dermatograful in functie de nuanta ochilor

Dermatograful negru este prima optiune. Insa este de obicei alegerea celor care nu stiu ca, de fapt, inclusiv creionul de ochi trebuie asortat cu nuanta irisului. Fiindca el poate accentua foarte frumos privirea. Iata, asadar, ce tip de dermatograf trebuie sa folosesti in functie de culoarea ochilor:In acest caz, nuantele metalice precum argintiul, auriul sau bronzul vor face albastrul ochilor sa para mai intens. Daca vrei si mai mult decat atat, atunci violetul iti va contura foarte frumos baza pleoapelor.Ochii precum smaraldul vor fi pusi cel mai bine in valoare de un creion de ochi intr-o nuanta care contine tonuri de rosu. Burgund, visiniu si maro sunt culorile pe care le poti folosi. Si chiar si violetul intens este perfect in acest caz.Daca ai ochi caprui te poti considera o norocoasa. Si asta pentru ca esti libera sa te joci cu orice culoare de dermatograf vrei. Cel mai bine iti vor evidentia privirea nuantele de albastru si maro. Dar si auriul, violetul intens sau verdele oliv ori culorile metalice fac „casa buna” cu ochii caprui.