Cum te machiezi in 2017. 6 trenduri de make-up

Iata, in continuare, cateva dintre tendintele cu care vine 2017.Conturul fetei dupa modelul Kim Kardashian a facut furori in ultimii ani. Trasaturile erau bine reliefate cu ajutorul combinatiilor de fond de ten. In 2017, accentele sunt mai moi, mai delicate. Opteaza doar pentru fard de obraz sau bronzer pentru a-ti evidentia pometii. Nimic mai mult.Poti spune adio rujului rosu inchis, in nuanta Merlot-ului. La fel si celui albastru tip blackberry. Fa loc in poseta ta pentru un ruj mov deschis sau intr-o nuanta delicata de roz.2017 mizeaza mult pe naturalete. Daca in ultimii doi ani cel putin cand a venit vorba despre sprancene s-a mers mult pe sprancenele puternic conturate, de acum vom avea de a face cu un look mai natural, ceva mai salbatic. Ia-ti adio de la creioanele dure de contur si opteaza pentru fardurile de sprancene cu care sa umpli eventualele goluri.Pregateste-te pentru a explora latura ta artistica. Efectul multistrat de fum a fost inlocuit cu linii curate, grafice. Incepe cu un contur negru de-a lungul liniei genelor superioare si inferioare pentru sezonul de iarna, iar apoi ilumineaza privirea cu ajutorul nuantelor pastel si neon, atunci cand se incalzeste afara.Buclele soft, delicate, sunt inlocuite din 2017 cu suvite inegale, onduleuri razlete, par texturat, cu mult volum. Coafurile trebuie sa poarte accente ale anilor '70.Genele nu trebuie sa mai fie doar lungi, ci si bogate, voluminoase. De aceea, genele false vor face furori in 2017.