Transformari spectaculoase. Cum te poate schimba machiajul

Totul se petrece sub mana iscusita a unui make-up artist, care stie nu numai sa aleaga nuantele de fard de ruj, si de fond de ten potrivite, ci si cum sa le aplice corect, astfel incat rezultatul final sa fie unul cu adevarat spectaculos.Un machiaj realizat ca la carte iti accentueaza privirea, iti corecteaza sprancenele si te poate ajuta sa ai buze mari, senzuale.De asemenea, ascunde perfect petele, cearcanele si alte imperfectiuni ale tenului, astfel incat fata ta sa arate perfect, chiar si atunci cand esti obosita. Oricat este de frumoasa o femeie in mod natural, machiajul ii desavarseste chipul.Iti doresti sa ai parte de un machiaj ireprosabil, care te va face sa arati impecabil?Tabita Gheorghe este un make-up artist profesionist, cu o experienta de mai bine de cinci ani in domeniu, la care poti apela cu incredere, pentru transformai spectaculoase, care te vor pune in valoare. Pentru detalii si programari la machiaj intra pe pagina de facebook Tabita Gheorghe Make- up artist