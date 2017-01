Trucul care face machiajul mai rezistent. E ciudat, dar merita

Chiar daca apa este, in mod traditional, cel mai mare dusman al machiajului, ea poate fi folosita cu efect tocmai opus. Pentru a-ti face machiajul sa dureze mai mult ai nevoie de un castron cu apa rece si de pudra de talc.Iata cum trebuie sa procedezi:Pasul 1: Aplica fondul de ten si corectorul.Pasul 2: Acopera-ti fata cu pudra de talc pentru bebelusi.Pasul 3: Scufunda-ti fata intr-un bol de apa rece timp de 15-30 de secunde. Potrivit Vogue, cu cat pielea este mai uscata, cu atat ar trebui sa stai mai mult cu fata scufundata in apa.Cele care au pus in practica aceasta metoda sustin ca machiajul lor a ramas intact peste 10 ore, in conditii de temperaturi ridicate sau de activitate intensa.In locul pudrei de talc poti utiliza pudra translucida.