4 mituri legate de machiaj, desfiintate. Si tu le credeai pana acum?

make-up

Cu siguranta ai auzit cel putin o data unul dintre aceste mituri si cel mai probabil vei ramane foarte surprinsa ca nu sunt adevarate.Machiajul este folosit de mii de ani sub o forma sau alta si nu e de mirare ca au aparut tot felul de mituri si informatii eronate in jurul acestor produse de infrumusetare. Cum orice decizie care tine de sanatatea tenului tau ar trebui luata in cunostinta de cauza, e momentul sa afli si ca anumite informatii care circula de mult timp nu au nicio legatura cu realitatea. Iata care sunt cele mai frecvente mituri despre machiaj si care este adevarul:Produsele pe care le folosesti zilnic reprezinta primul factor care influenteaza aspectul final al machiajului. Indiferent cata experienta ai si ce tehnica utilizezi, cert este ca atunci cand ai un produs de calitate slaba, si aspectul va fi unul pe masura, la fel si rezistenta in timp a machiajului.Cel mai bine ar fi sa citesti eticheta si sa te interesezi in legatura cu brandul respectiv. Alege doar magazine specializate in acest tip de produse si evita-le pe cele din supermarket. Este de ajuns sa te uiti printre aceste produse depentru a vedea care este diferenta dintre produsele de o calitate superioara, pe care le folosesc si profesionistii, si cele pe care le vezi pe rafturile magazinelor universale.Acneea si punctele negre nu au nicio legatura cu machiajul atata vreme cat ai grija sa te demachezi in mod corect in fiecare seara si ai grija sa cureti pensulele pe care le foloseti. Aceste probleme dermatologice pot fi provocate de o igiena precara, de obiceiuri precum atingerea frecventa a fetei cu mainile, dar si de o predispozitie genetica sau de o dereglara hormonala. Daca acneea iti da dureri de cap, renuntarea la machiaj nu te va ajuta cu absolut nimic.In cazul acestui mit avem de-a face cu o informatie partial adevarata. Machiajul rezistent la apa este mai bun daca este folosite in anumite situatii. In cazul in care folosesti machiaj waterproof doar pentru a avea siguranta ca el rezista de dimineata pana seara pe tenul tau, nu faci decat sa incarci inutil tenul. Machiajul rezistent la apa este mai rezistent si in fata demachiantului, asa ca fie va trebui sa cumperi un demachiat special, fie va trebui sa insisti cu cel clasic. Totusi, daca ai grija sa cumperi produse de calitate, si machiajul clasic rezista fara probleme o zi intreaga, nu e nevoie sa apelezi la cel waterproof.In ultimii ani produsele naturale au devenit tot mai cautate, astfel incat tot mai multe companii cosmetice au lansat linii cu creme, lotiuni si produse de make-up din ingrediente naturale si fara parabeni. In teorie aceste produse sunt mai bune, insa trebuie sa fii foarte atenta la mai multe aspecte. Natural nu inseamna in mod automat si ca nu iti va provoca o reactie alergica sau o iritatie. De asemenea, este imperativ ca aceste produse sa fie folosite cat mai repede dupa data desfacerii recipientului pentru ca nu contin conservanti, asa ca se altereaza mai repede.Indiferent ca optezi pentru un machiaj natural sau unul clasic, este recomandat sa citesti cu atentie eticheta si lista cu ingrediente, dar si sa testezi produsul pe piele inainte.