Forma de unghii pe care toti barbatii o urasc

Daca te intrebi care este forma de unghii care ar putea tine la distanta toti barbatii, ei bine, afla ca este vorba despre un model foarte popular astazi.De cel putin doi ani incoace, vedeta manichiurilor a fost modelul de unghii stiletto. Pasionatele de beauty i-au cazut prada, iar la saloane a fost cea mai solicitata manichiura. In ciuda parerii bune pe care reprezentantele sexului frumos o au despre unghiile acestea foarte ascutite, cu varf, domnii nu par deloc incantati, declarandu-se inamicul lor numarul 1.Motivul? Oricat de elegante ar parea, unghiile stiletto ofera o nota agresiva si nu in sensul acela... bun, apreciat de barbati.„Nu le-am suportat niciodata, iar dupa ce am si avut parte de o experienta nefericita legata de ele cu atat mai mult nu mi-ai placut. La un moment dat, o tipa super, careia n-aveai ce sa-i reprosezi, a crezut ca e sexy sa ma zgarie pe spate cu unghiile astea ascutite. N-a fost deloc inspirata, pentru ca m-am ales cu rani”, a scris pe un site de dating un barbat in varsta de 24 de ani.Cu toate acestea, unghiile stiletto sunt preferatele divelor pe covorul rosu si sunt vedeta fotografiilor cu manichiuri de pe Instagram.Imaginatia specialistilor in manichiura nu are limite. De la culori blande precum nude sau roz pudrat pana la nuante puternice, culori neon si aplicatii cu cristale sau desene sofisticate, unghiile stiletto fac in continuare ravagii.Probabil ca domnii asteapta cu nerabdare ca moda acestor unghii ascutite sa treaca mai repede, iar doamnele si domnisoarele sa revina la manichiuri mai cuminti, cu unghii mai scurte si rotunjite, care sa nu faca victime.