4 uleiuri naturale cu care sa inlocuiesti produsele cosmetice scumpe si pline de chimicale

De ce sa-ti umpli trusa de infrumusetare cu creme si lotiuni pline de conservati, cand poti gasi in natura toate remediile de care ai nevoie?Cu doar cateva uleiuri naturale poti inlocui aproape orice produs cosmetic destinat pielii si ingrijirii parului. Toate cremele pe care le aplici la nivelul pielii ajung in organismul tau, iar daca vrei sa ai parte de o ingrijire ca la carte, cu efect pe termen lung, produsele naturale sunt remediile perfecte. Iata cateva uleiuri cu care poti inlocui majoritatea cremelor, lotiunilor si gelurilor din trusa de infrumusetare:Dupa 30 de ani, si chiar si inainte, tenul are nevoie de o ingrijire aparte, care sa ajute la prevenirea ridurilor si sa confere elasticitate pielii. In acelasi timp, si parul tau are nevoie de o hidratare intensa, iar adesea balsamurile si mastile de par dau roade doar pe moment si nu pe termen lung. Pentru ambele nevoi, poti folosi un ulei natural, care nu contine niciun ingredient ascuns.Din semintele de in se produce un astfel de ulei minune, ce te va ajuta sa combati ridurile si acneea si va conferi parului un aspect sanatos si revigorat. Este de ajuns sa citesti acest articol despre uleiul din seminte de in pentru a te convinge ca el este unul dintre produsele naturale care nu ar trebui sa-ti lipseasca din „arsenalul” de infrumusetare. Mai mult, de acolo vei afla cum il poti folosi si in alimentatie, deoarece are efecte benefice asupra sistemului cardiovascular, fiind de ajutor si in curele de slabire.Oricine isi doreste un zambet stralucitor ca al vedetelor de la Hollywood, iar utilizarea unui ulei natural te poate ajuta enorm in acest sens. Este vorba despre uleiul de cocos, recunoscut pentru efectul sau antibacterian si care te va ajuta sa-ti cureti dantura si sa ai parte de un zambet asa cum ai visat mereu.Inainte de periajul obisnuit, ia o lingurita de ulei de cocos si clateste bine gura cu el timp de 5-10 minute (chiar mai mult). Gustul este unul placut, asa ca nu este deloc deranjant. Dupa aceea, poti efectua periajul obisnuit, iar in scurt timp vei observa si efectul de albire, trebuie doar sa ai putina rabdare.Acneea da batai de cap multor femei si ea nu este nici pe departe o problema cu care se confrunta doar adolescentii. Acneea apare si la maturitate, mai ales inainte de menstruatie. Uleiul de cimbru este unul dintre cele mai bune remedii impotriva cosurilor, avand un efect antibacterian dovedit si ajutand la vindecarea lor in timp record. Este de ajuns sa aplici seara putin ulei pe zonele afectate cu ajutorul unui betisor de urechi, pana dimineata vei observa deja efectul lui.Caderea parului este o problema cu care se confrunta nenumarate femei, insa si de data aceasta remediul vine de la Mama Natura. Uleiul de ricin ajuta la combaterea caderii parului, fiind de un real ajutor cand vine vorba despre accelerarea cresterii parului. El poate fi folosit si la nivelul sprancenelor, pentru a le indesi.Aplica-l pe par, in special la radacini, maseaza scalpul bine, apoi lasa-l sa actioneze timp de o ora. Foloseste acest tratament o data pe saptamana la inceput, apoi poti rari aplicarile.