Ce patut alegem pentru camera bebelusului?

Pentru fiecare viitoare mamica, amenajarea camerei bebelusului se dovedeste o sarcina placuta, incarcata de emotie care ii da o stare buna si o face euforica la gandul ca puiul ei va beneficia de cel mai sigur si confortabil loc.Care sunt tendintele in decorarea unei camere de nou-nascut?Pai, in primul rand, se merge pe cromatica de culori care place parintilor si care se potriveste cu sexul bebelusului urmand ca apoi, fiecare sa dea frau liber imaginatiei decorand intreg spatiul cum li se pare mai frumos. Ultimii ani au condus aceasta tendinta catre tot felul de amenajarii ce fac din camera celui mic un adevarat taram de basm care incorporeaza si spatiul de joaca si de somn, observandu-se tot mai multe elemente ce par la moda dar care nu servesc initial copilului. In acest sens amintim patuturi copii de genul baldachinelor, tablouri cu personaje animate, lustre din materiale extravagante sau covoare viu colorate.In realiate, spatiul dedicat cresterii si odihnei copilului ar trebui sa fie alcatuit din patuturi din lemn , noptiere practice si un loc de dormit pentru mama care vegheaza permanent starea celui mic.Modelul de patut din lemn de fag alb Kidscare pare solutia idela pentru o camera de bebelus. Culoarea il face sa se potriveadca cu orice alta mobila prezenta in acest spatiu iar materialul din care este fabricat este un lemn tare, rezistent si deloc pretentios.