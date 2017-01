Cum sa-ti determini copilul sa iubeasca scoala. 3 lectii de la psihologi, vitale pentru parinti

Este greu sa-i determini pe copii sa iubeasca scoala intr-o era in care exista atat de multe activitati care le distrag atentia. Psihologii au insa cateva sfaturi vitale pentru tine.Intr-o lume in care informatia se afla la un click distanta, in care copiii nostri poarta cu ei telefoane inteligente si citesc de pe e-book-uri, parintii reusesc tot mai greu sa faca scoala atractiva pentru copiii lor. Este, in mod cert, o misiune cu multe provocari, insa asta nu inseamna ca este imposibila. Iata ce ai de facut pentru ca si micutul tau sa invete de placere si sa iubeasca scoala:Parintii sunt tentati ca odata cu inceperea scolii sa devina mai sobri si mai stricti cu propriii copii. „Acum e mare, are de invatat, a terminat cu jucariile” – acesta este principiul dupa care se ghideaza multi parinti. In realitate, insa, jocul si jucariile pot sa-l ajute enorm pe copil in dezvoltarea sa cognitiva, iar crearea unei perceptii pozitive legate de scoala este vitala.Tot ce ai de facut este sa ii arati cat de interesanta poate fi scoala. In primul rand, asigura-te ca majoritatea lucrurilor pe care le foloseste la scoala sunt colorate, jucause, asa incat sa le utilizeze plin de entuziasm. Desigur ca ti-e mai mare dragul sa iti faci temele si sa inveti cand folosesti astfel de rechizite pline de culoare , cu personaje din desene animate si cu forme interesante, nu-i asa?Fiecare obiect pe care il foloseste la scoala sau pentru scoala il va ajuta sa-si contureze o idee si o perceptie legata de ea. Cand toate lucrurile sunt colorate si jucause, este absolut firesc ca si copilul sa isi inceapa temele cu drag si sa priveasca urmatoarea zi de scoala cu entuzism.O multime de parinti incearca sa-si determine copiii sa invete mai bine spunandu-le ca „trebuie sa invete, ca sa aiba un viitor stralucit”. Copilul va intelege ca invatul si scoala sunt doar un mijloc prin care pot ajunge la obiectivul dorit si le va trata ca atare, invatand doar pentru note. Secretul performantelor scolare sta in placerea de a invata, de a-ti satisface curiozitatea.Invatatul trebuie sa fie scopul lui, acumularea de informatii care il intereseaza, si nu notele pe care le ia. Odata ce va intelege acest lucru, ii va fi foarte usor sa se concentreze pe materiile care ii plac.O alta strategie populara de motivare a copiilor este compararea lui cu un alt elev care are note mai mari. Psihologii ii atentioneaza pe parinti nu doar ca aceasta strategie nu da roade, ci ca poate avea rezultate dezastruoase. Atunci cand faci comparatie intre copilul tau si un alt elev, ii arati ca nu ai incredere in el si ii arati ca cele mai importante sunt notele pe care le ea si ca aceste note il definesc.Fiecare copil are propriile interese si pasiuni si este foarte greu ca doi elevi sa aiba exact aceleasi rezultate scolare. Mai mult decat atat, copilul tau este unic si trebuie tratat ca atare. Cu siguranta nici tie nu ti-ar placea ca el sa-ti spuna ca mama un prieten de-ai lui face deserturi mai gustoase, nu-i asa?