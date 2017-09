Pregateste o sarcina sanatoasa cu ProFecund

La nivel mondial, 15-20% din populatia cu varsta reproductiva este afectata de infertilitate, ce are implicatii devastatoare asupra psihicului viitorilor parinti.Probabilitatea de conceptie este dependenta de varsta mamei, astfel ca, pentru a vorbi despre infertilitate, testarile specifice trebuie facute dupa 1 an de contacte sexuale neprotejate, in cazul unei femei pana in 35 de ani, si dupa 6 luni, cand vorbim despre femei cu varsta peste 35 de ani.- Varsta- Stilul de viata- Frecventa contactului sexual- Anomalii ovulatorii cauzate de dereglarile hormonale- Anomalii uterine sau cervicale- Bolile cu transmitere sexualaTulburarile hormonale influenteaza negativ aparatul reproducator, prezentand fluctuatii ale nivelului de hormoni, cu o functionare inadecvata a starii generale, dorintei sexuale, ciclului menstrual si ovulatiei.Ciclul menstrual normal dureaza 28 de zile, calculand din prima zi a menstruatiei si terminandu-se cu prima zi a menstruatiei din luna urmatoare. Un ciclu menstrual neregulat presupune o serie de anomalii, in urma carora menstruatia devine dureroasa, neregulata, tarzie, abundenta sau inexistenta, situatie in care vorbim despre amenoree.Ovulatia joaca un rol esential in fertilitate, ceea ce inseamna ca tulburarile ovulatorii fac conceptia putin probabila. Cu cat ciclul este mai neregulat, cu atat este mai greu de stabilit cu exactitate ziua ovulatiei, care are loc, teoretic, la jumatatea unui ciclu stabil de 28 de zile, numarand din prima zi de menstruatie.Cauzele scaderii libidoului semnaleaza in mod evident ca organismul este intr-o perioada nefavorabila procrearii. Exista o serie de factori de risc care pot interfera cu dorinta sexuala: dureri vaginale sau pelvine, nivelul scazut de estrogen si testosteron, stilul de viata, stresul, anumite tipuri de medicamente, hipotiroidism, hiperprolactinemie, stima de sine scazuta.ProFecund de la Hyllan Pharma este un supliment alimentar cu rol in stimularea fertilitatii feminine, ce asigura necesarul de acid folic de care are nevoie o femeie in primul stagiu de sarcina.- regleaza tulburarile de ciclu menstrual si de ovulatie;- creste libidoul;- imbunatateste activitatea sexuala;- asigura necesarul de folat dinainte de momentul conceptiei pentru prevenirea defectelor de tub neural la fat.- Extract din radacina de Maca (), cu rol in imbunatatirea activitatii ovariene si dinamicii sexuale. Radacinile de maca sunt folosite drept afrodiziac natural. Contribuie la reglarea ciclului menstrual si la stimularea ovulatiei.- Extract din fructe de(Fructul-castitatii). Extractul din fructe deajuta la restabilirea si reglarea fluctuatiilor hormonale, actionand asupra hipotalamusului si a glandei pituitare (hipofizei). Este considerat un tonic uterin, ce actioneaza asupra problemelor genitale, si stimulator in cazul unui libidou scazut.- Folat activ (din Quatrefolic). Aportul de folat activ este esential inca din momentul de planificare a sarcinii. Folatul contribuie la procesul de diviziune celulara si la cresterea tesutului matern in timpul sarcinii.ProFecund de la Hyllan Pharma se administreaza timp de minimum 3 luni de zile, cate o capsula pe zi.