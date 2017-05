5 activitati care ajuta la dezvoltarea armonioasa a copiilor

Copilaria este perioada in care copii isi formeaza personalitatea si viziunea despre lume. Acesta este momentul in care ei asimileaza o cantitate uriasa de informatie, fara sa discrimineze. Atat practicile de viata sanatoase cat si cele nesanatoase prind radacini in copilarie, asa ca este datoria parintilor sa-i expuna pe cei mici la informatii si activitati care sa le asigure o dezvoltare armonioasa.In ultimii ani, accentul s-a pus pe dezvoltarea intelectuala a copiilor, in timp ce dezvoltarea fizica si cea creativa au trecut pe locul doi. Cu toate acestea, intelectul nu poate compensa totdeauna pentru lipsurile din celelalte domenii ale educatiei. Noi am intocmit o lista de activitati care ajuta copiii sa se dezvolte armonios, pentru a le oferi o dezvoltare completa si armonioasa. Activitatile artistice ajuta copiii sa-si dezvolte imaginatia, rabdarea, coordonarea si simtul estetic. Pictura este un bun exemplu. Da, copiii se vor murdari in timp ce invata sa picteze si probabil vor murdari si alte obiecte din casa. Dar in acelasi timp isi dezvolta creativitatea si coordonarea mana-ochi. In plus, vor invata reguli de combinare a culorilor, lucru care ii va ajuta in continuare in viata. Pictura este si o activitate care ii ajuta pe cei mici sa se relaxeze dupa scoala. Sculptura este un alt bun exemplu de activitate creativa care ajuta copiii sa se dezvolte armonios.Sahul este un sport al mintii, asa ca nimeni nu va fi surprins sa afle ca aceasta activitate ajuta copiii sa-si dezvolte logica si gandirea critica. In plus, cei mici vor fi pusi in situatia de a se afla in competitie directa cu un oponent si vor invata cum sa se comporte in aceste situatii.Origami este arta de a impaturi hartia in asa fel incat sa obtii diverse forme asemanatoare unor obiecte, animale si multe altele. Practicand origami, copiii vor invata sa fie creativi si delicati. Datorita fragilitatii ei, hartia trebuie manevrata cu grija si rabdare. De asemenea, cei mici vor invata ca uneori rabdarea si determinarea sunt mai potrivite pentru a-si atinge scopul.Muzica este limbajul universal al omenirii. Prin intermediul ei, copiii isi pot exprima cu usurinta sentimentele si iti pot coordona miscarile. Invatarea unui instrument muzical implica dedicare si munca zilnica, ceea ce ii va invata pe cei mici sa fie disciplinati si sa munceasca din greu pentru a-si imbunatati abilitatile.In zilele noastre copiii petrec cea mai mare parte a timpului stand pe scaun, fie ca sunt la scoala sau acasa. Acest lucru poate avea consecinte nefaste asupra sanatatii lor pe termen lung. Practicarea unui sport poate asigura o buna dezvoltare a copiilor din punct de vedere fizic. Mai mult, datorita naturii competitive a sportului, cei mici vor invata sa reziste presiunii in timpul competitiilor si sa lucreze eficient in echipa. In plus, sportul educa copiii cu privire la respectarea regulilor si ii invata sa traiasca in comunitate.