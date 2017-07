Ce detergent folosim pentru hainele bebelusului?

În primele luni de viată, nou-născuţii sunt predispuşi la iritaţii ale pielii. Orice mămică vrea să se asigure că bebeluşul său nu este niciodată expus la substanţe care ii pot face rău.Găsirea unui detergent potrivit pentru hainele copilului este esențială, deoarece pielea sa este foarte delicată și predispusă la erupții cutanate. Nu există un răspuns corect general valabil, detergentul pe care il foloseşte o altă mămică pentru copilul ei putând să ii cauzeze iritaţii micuţului tău. Este important să cunosti tipurile de detergent disponibile şi să alegi ce crezi că i se potriveşte mai bine bebeluşului şi familiei tale.Orientează-te către produse care nu conţin ftalaţi sau parabeni (phthalate & paraben-free). Aceste substanţe chimice pot fi dăunătoare pentru copii.Dacă alegeţi un detergent special creat pentru haine pentru bebeluși alegeţi produse fără parfumuri și coloranţi. Detergenții obișnuiți pot fi prea aspri pentru pielea nou-născuţilor, însă există posibilitatea ca bebeluşul tău să nu fie afectat în niciun fel de aceştia.Este foarte important să citeşti eticheta produsului înainte de a-l cumpăra sau înainte de a-l utiliza. Îţi recomandăm să alegi o companie producătorare de detergenţi de rufe care menţionează ingredientele pe eticheta produsului.Cuvintele cheie care nu trebuie să lipsească de pe eticheta detergentului sunt:- Testat dermatologic şi pediatric- Fără chimicale dure- Curătă petele dificileEticheta "hipoalergenică" poate fi înșelătoare. Termenul înseamnă că este mai puțin probabil ca produsul să provoace o reacție alergică, dar acest lucru nu înseamnă neapărat că produsul este mai delicat cu pielea față alte produse.Desi este extrem de important ca detergentul folosit să nu ii facă rău copilului tău, acesta poate deveni nefolositor dacă nu este performant şi nu curaţă petele dificile, aşa că alegerea unui detergent pentru hainele copiilor devine şi mai complicată.Detergenții special creați pentru bebeluşi sunt de obicei fără parfum şi au mai puține ingrediente care pot irita pielea delicată a celor mici. Unii părinți sunt de părere că aceşti detergenți nu sunt suficient de eficienți în îndepărtarea petelor dificile, un aspect important având în vedere că este imposibil pentru un bebeluş să rămană cu hainele curate mai mult de câteva ore, în special atunci când este la masă.Există detergenți pentru copii care au un parfum delicat, asemănător cu mirosul clasic al unui bebeluș, insă este recomandat să eviţi orice fel de detergent parfumat.Ţine cont că dacă alegi să folosești un detergent special creat pentru hainele bebeluşului vei avea nevoie de două tipuri de detergent – unul pentru cel mic și altul pentru restul familiei.Un alt aspect pe care trebuie să îl iei in considerare este că pielea bebeluşului intră în contact în fiecare zi cu hainele tale, ceea ce înseamnă că există riscul de a se irita chiar dacă foloseşti un detergent special creat pentru el.Detergenţii obişnuiţi conţin chimicale şi substanţe care pot irita foarte usor pielea copilului, însă există o mulţime de părinţi care optează pentru spălarea hainelor bebeluşilor cu acelasi detergent pe care îl folosesc pentru spălarea hainelor obisnuite.Atâta timp cât bebelușul tău nu are sensibilități sau alergii la parfumul detergentului, nu trebuie să cumperi un produs special doar pentru spălarea hăinuţelor lui. Dacă alegi această variantă, asigură-te că urmăreşti cu atenție pielea bebelușului pentru a te asigura că nu apar erupții cutanate sau zone înroșite. Întrebați medicul pediatru dacă aveți orice îngrijorare cu privire la o posibilă iritare provocată de hainele copilului sau de detergent.O mare parte din detergenții obişnuiți sunt eficienți în îndepărtarea petelor dificile, însă există şi excepții. Pentru petele de natură biologică există detergenți de rufe cu enzime.Detergenții obişnuiţi (non-bio) nu conţin enzime , motiv pentru care acestia nu sunt la fel de eficienţi ca cei bio atunci când trebuie să cureţi pete de ulei sau de ou de exemplu. Din cauza eficacității lor limitate pentru anumite pete dure, producătorii adaugă alte substanţe chimice pentru a îmbunătăți performanța, cum ar fi înălbitori sau cantităţi ridicate de surfactanți. Acest lucru îi face periculoşi pentru bebeluşul tău.Dacă alegi să spelicu detergent obisnuit, ai grijă să adaugi ciclului de spălare o clătire suplimentară pentru a evita pe cât posibil reziduurile de detergent.Ambele tipuri de detergenți de rufe, bio și non-bio, conțin un număr de substanţe chimice iritante care pot provoca sensibilități.Unele dintre aceste reacții pot fi cauzate de:- Surfactanți sau agenți de albire- Utilizarea unei cantitati prea mari de detergent de rufe- Utilizarea balsamului de rufe. Chiar dacă nu folosesti balsam separat, acesta poate fi deja inclus in detergent- Parfumurile folosite pentru crearea detergentuluiDacă alegi un detergent de rufe obişnuit, este recomandat să alegi varianta pentru piele sensibilă, mai blândă cu hainele şi pielea bebeluşului tău.Detergentii bio sunt făcuţi din ingrediente 100% naturale, fără chimicalele din detergenţii obişnuiţi care pot reprezenta un pericol pentru sănatatea voastră şi a bebeluşului vostru.Dacă detergentii special creati pentru bebeluşi nu sunt o alegere bună pentru tine, poţi încerca detergenţii de rufe bio sau săpunurile, de exemplu nucile de săpun. Există o varietate foarte mare de detergenţi bio şi, în general, sunt disponibile pentru toate tipurile de mașini de spălat. Dacă preferi ca hainele să miroasă a parfum după spălare, este posibil să nu fii mulțumiță de acest tip de detergent.Dacă există un istoric în familie de piele sensibilă sau de alergii la detergent, luați în considerare alegerea acestui tip de detergent chiar de la început, deoarece şi copilul poate avea aceste sensibilități.Detergenții bio conțin o varietate de enzime active. Atunci când pata intră în contact cu enzima potrivită, aceasta este descompusă. Numai o cantitate mică de enzime este necesară în detergent, deoarece enzimele pot continua să acționeze pe tot parcursul unui ciclu de spălare.Detergentii bio pot include diferite enzime, potrivite pentru:- a îndepărta amidonul și carbohidrații - de exemplu cartofi, ciocolată, sos;- a îndepărta petele pe bază de proteine - de exemplu ouă, sânge, materie fecală, transpirație. Proteina este una dintre cele mai grele pete de îndepărtat;- a elimina petele de grăsime, uleioase - de exemplu uleiuri, sosuri, produse cosmetic;- a îndepărta petele de fructe - de exemplu suc de fructe, gem;Aceste enzime sunt biodegradabile şi nu sunt toxice pentru plante şi animale. Utilizarea enzimelor în detergenți reduce de asemenea necesitatea surfactanților. Surfactanții sunt dăunători pentru mediu deoarece sunt produse în principal din petrochimie. Dacă produsul conține 1-2% enzime, poate reduce cantitatea de surfactanți necesără de 10 ori.Enzimele sunt bune la înlăturarea petelor de proteine din țesăturile tale. Dar articolele de imbrăcăminte de origine animală, cum ar fi mătasea și lâna, sunt de asemenea fabricate din proteine. Din păcate, enzimele nu pot face diferența între o pată de ou și un articol din lână, astfel încât pot să distrugă fibrele și să creeze găuri mici din loc în loc. Asta nu se va întampla după prima spălare, dar după mai multe spălări vei începe să observi că apar probleme.Bumbacul provine din plante (are la bază celuloza), deci hainele din bumbac nu sunt afectate de aceste enzime și pot fi spălate în siguranță cu detergenți biologici.Oricare ar fi alegerea ta, detergentul pe care îl foloseşti pentru haine de copii trebuie să fie delicat cu pielea celor mici. Cu cât produsul este mai natural, cu atât riscurile ca bebeluşul tău să dezvolte alergii sau iritaţii sunt mai mici. La orice modificare a aspectului pielii micuţului tău trebuie să contactezi medicul dermatolog sau pediatru. O modalitate rapidă de a verifica dacă o iritaţie este cauzată de detergent sau nu este să verifici pielea de sub scutecul bebeluşului - acea zona nu atinge de obicei articolele de îmbrăcaminte, aşa că dacă şi acea zonă este iritată mai mult ca sigur problema nu este cauzată de detergent.Dacă descoperi că detergentul de rufe îl afectează pe bebeluşul tău, este recomandat să:- Adaugi ciclului de spălare o clătire suplimentară pentru a elimina orice urmă de reziduuri- Foloseşti detergent fără coloranţi, parfum şi fără balsam de rufe. Aceste elemente provoacă de cele mai multe ori probleme bebeluşilor- Speli hainele noi ale copilului înainte de a le purta- Foloseşti un singur tip de detergent