Esti o recenta mamica? Uite ce nu trebuie sa-ti lipseasca!

Totul pare si poate chiar este foarte complicat cand devii mamica si iti vin pe cap o gramada de lucruri pe care nu ai de ales si trebuie sa le faci, pentru ca trebuie sa ai grija de mica creatura pe care ai adus-o pe lume.Pe cat de complicata si stresanta este pe atat de imbietore de placere si nostalgica este acea perioada in care inveti sa fi mamica, in care devii un om matur doar din cauza faptului ca este un alt copil in afara de tine de care trebuie sa ai grija.Ce trebuie sa ai la indemana in aceea perioada?Lista poate fii infinita, in afara de lucrurile de baza care nu trebuie sa-ti lipseasca ca, biberon, jucarii, scutece, hainute, pudre, servetele umede etc este un lucru de care poate inca nu ti-ai dat seama dar ai nevoie cu certitudine.Iar pentru ca dupa o sarcina grea pe care tu ai dus-o in punctul final trebuie sa ai si tu o rasplata, asadar poti impaca ambele capete cu un accesoriu perfect, un ceas Nu te-ai gandit la asta nu? Este un cadou pentru tine in primul rand, pentru ca meriti un moment de rasfat dar si o unelta ajutatoare in procesul tau de proaspata mamica.Ai nevoie de un program bine stabilit in viata ta, cat si a micutei/micutului, de fapt impreuna trebuie sa aveti un pogram stabil.Trebuie sa stii cand a venit ora de alaptarea, cand trebuie schimbat, cand trebuie sa doarma, cand poti dormi tu, si cat, asadar sunt cateva ore care trebuiesc stabilite inca de la bun inceput si tinut cont de ele.Asadar un ceas la mana stanga poate constitui cel mai bun accesoriu din aceasta perioada, pentru ca e un bun indicator al timpului ce trece pe nevazute in aceea perioada.Daca esti o impatamita a modei, atunci cu siguranta acesta este primul rasfat al tau ca si proaspata mamica, pentru ca poti alege un model fashion de ceas, dar ai grija trebuie sa fie bine ales, nu ai vrea sa te incurce in ingrijirea celui mic.Pe site-ul celor de la Guess vei gasi ceasuri ce iti pot fi companiere in calatoria ta de proaspata mamica, poti opta pentru un ceas colorat, astfel ii vei atrage si atentia celui mic cu el cand vei avea nevoie, sau poti opta pentru un ceas cu o curea din silicon, fiind mult mai practic si maleabil.Fii o mamica fashion, organizata, cu doar un simplu click, pe Ceasmania.ro, site-ul oficial de ceasuri Guess in Romania, unde iti vei gasi in categoria ceas dame , un ceas potrivit tie.