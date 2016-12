Fosta realizatoare TV Mihaela Tatu s-a ingrasat enorm in ultimele luni. Vedeta a pus pe ea nu mai putin de 19 kilograme in doar 8 luni. Schimbarea este una majora asupra fizicului, iar Mihaela este de nerecunoscut. Vedeta a marturisit ca toate aceste...

Mihaela Tatu a renuntat la televiziune pentru o cariera de trainer in dictie, dar vrea sa ramana in forma. Ea apeleaza la criosauna, terapia prin frig, pentru a scapa de celulita si de kilogramele in plus.Fosta vedeta TV, care va implini 52 de ani in...