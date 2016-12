Mihai Gainusa vrea sa dea in judecata postul de Radio 21, dupa ce a fost dat afara. Realizatorul TV semnase un contract pana in anul 2016 cu radioul. Emisiunea pe care o prezenta Gainusa va fi acum moderata de Surubel si Bogdan Ciudoiu, pe motiv ...

Realizatorul TV Mihai Gainusa a socat pe toata lumea recent. Acesta si-a facut aparitia la un eveniment monden cu un look total schimbat. Mihai Gainusa si-a lasat barba si este complet de nerecunoscut. De asemenea, el a slabit foarte mult. "Am decis ...

Televiziunile din Romania incep sa aiba probleme din ce in ce mai mari. Dupa ce la Pro Tv au fost facute in vara restructurari masive, iar lucrurile la Antena 1 au inceput sa o ia razna, unele televiziuni sunt in impasuri financiare grave. Mihai Gain...