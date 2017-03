7 masini pe care orice femeie le va adora

Când vorbim despre condus, există multe stereotipuri despre modul în care o femeie se comportă la volan în comparație cu un bărbat. Totuși, multe dintre ele nu sunt mai mult decat niste mituri, existând numeroase studii realizate în ultimii ani care au demonstrat exact contrariul.Un studiu realizat de o companie britanică de asigurari a arătat faptul că doar 28% dintre femei cred că sunt mai bune la volan decât bărbații, pe când numai 13% dintre bărbați au recunoscut că femeile conduc mai bine decât ei.Chiar și așa, un alt studiu ce s-a desfășurat timp de o lună, a demonstrat că femeile se descurcă mai bine la volan, acestea obținând în medie un scor de 23.6 puncte din 30, pe când bărbații au obținut doar 19.8 puncte din 30, toți fiind testați pe 14 criterii de condus.Studiul a demonstrat și că femeile au o abordare mai precaută la volan, fiind mai puțin dispuse decât bărbații să accelereze peste limită, să intre în depășiri periculoase, să folosească telefonul la volan sau să nu semnalizeze atunci când cred ca nu e nimeni în spatele lor. Și în ceea ce privește preferințele de mașini, există diferențe importante între femei și bărbați. Aceștia din urma preferă mașini puternice, rapide și cu piese auto performante, pe când femeile pun mai mult accent pe confort, siguranța la volan și fiabilitate.Mai jos găsiți un top alcătuit din 15 autoturisme apreciate de femei, fiind in topul mașinilor cumpărate de acestea în toată lumea:Cu siguranță că deja clasicul model Volkswagen Beetle nu putea lipsi din această listă. Micuța mașină germană este poate cel mai popular autoturism în rândul femeilor, o statistică realizată în Statele Unite arătând că numai 20% dintre cumpărătorii unui Volkswagen Beetle au fost bărbați.Ceea ce a transformat această mașină într-una atât de populară în rândul femeilor este forma acesteia și aspectul jucăuș al mașinii, de unde și porecla decare a facut-o celebră.De la primul model apărut în 1938 și până în prezent, broscuța s-a transformat destul de mult, păstrând totuși formele care au facut-o celebră, dar adoptând în același timp un aspect mai modern, potrivit zilelor noastre, dar și echipamente și piese de ultimă oră, pentru o creștere a siguranței, confortului și fiabilității.Mai puțin cunoscute în România, dar foarte populare în Statele Unite, autoturismele Buick fac parte din cunoscutul grup american General Motors. Comercializate în special în America de Nord, autoturismele Buick s-au poziționat drept un brand auto premium, cu vehicule superioare altor producatori din grupul General Motors, precum Chevrolet, dar inferioare celui mai luxos brand GM, și anume Cadillac.Modelul Cascada, o decapotabilă în 3 uși, s-a remarcat prin oferirea unei experiențe unice la volan, experiență ce poată fi trăită doar într-o decapotabilă adevărată. Împrumutând câteva elemente de la al brand aflat sub umbrela General Motors (Opel), Buick Cascada oferă un aspect cu linii bine definite și un motor de 1.6 litri, 6 trepte de viteză și 200 de cai putere. Pe langă performanța motorului, Buick Cascada se remarcă și prin numeroase funcționalități menite să crească siguranța la volan, prețul de vânzare fiind în jurul sumei de 33.000$.Nissan Juke, deși ceva mai mare în dimensiune față de Beetle și Buick, a câștigat o popularitate ridicată în rândul doamnelor încă de la prima apariție pe piață în anul 2010. Unul dintre principalii factori ai acestei popularități este, fără îndoială, aspectul mașinii. Nissan Juke, la fel ca Beetle, se remarcă printr-un aspect diferit față de alte autoturisme din același segment, deseori fiind caracterizată la prima vedere ca fiind o mașină ”drăguță”.Formele sale rotunjite, asemănătoare într-o anumită măsură cu cele ale unui Beetle, au reușit să întoarcă privirile celor pasionați de astfel de mașini, iar faptul că la volan Nissan Juke se simte ca o mașină sport, au adăugat puncte în plus iubitoarelor de mașini mici dar puternice. Producătorul japonez a pus accent pe siguranță și fiabilitate, iar prețul destul de accesibil au făcut din Juke una dintre cele mai populare mașini ale ultimilor ani.Modelul Mazda CX-3 lansat în anul 2016 a venit cu câteva noutăți, fiind un crossover de dimensiuni relativ mici, care oferă totuși un spațiu confortabil pentru 5 pasageri. Modelul CX-3 a fost construit cu obiectivul de a atrage un segment de cumparători noi, format din persoane tinere. CX-3 este o mașină eficientă și distractivă, cu numeroase dotări și un aspect sportiv, fără a fi însă agresiv, motiv pentru care acest model a prins foarte bine și la publicul feminin.Mazda CX-3 dezvoltă 146 cai putere, cu un motor 2 litri în patru cilindri, fiind una dintre cele mai economice mașini din segmentul din care face parte. Prețul de vânzare este de aproximativ 20,000$, un preț relativ mic comparativ cu alte modele asemănătoare.Devenit deja un clasic, modelul Golf al producătorului german Volkswagen nu mai are nevoie poate de nicio prezentare. Volkswagen Golf reușește să îmbine perfect performanța și rafinamentul, oferind o experiență plăcută, confortabilă și sigura la volan.Fie că îți dorești o mașina de oraș, cu care să te strecori pe străzi înguste, sau îți place să pleci cu mașina pe drumuri lungi, Volkswagen Golf este un autoturism perfect pentru ambele situații, calitatea germană fiind o garanție a unor piese auto de calitate , a performanței și a siguranței. Costurile de întreținere reduse, diversitatea echipamentelor de siguranță (airbag-uri, senzori, controlul stabilității etc) și experiența pe care o oferă la volan fac din Golf una dintre cele mai apreciate autoturisme, atât pentru publicul masculin cât și pentru cel feminin.Mini este de mult timp o adevărată legendă în industria auto, fiind votată în anul 1999 pe locul al doilea in topul mașinilor cu cea mai mare influență în secolul XX, dupa Model T al celor de la Ford. Produs inițial de compania britanicăși preluat în 1994 de producătorul german BMW, modelul Mini a fost încă de la început un magnet pentru publicul feminin și nu numai, datorită dimensiunilor mici și a aspectului special oferit de acesta.Totuși, o mașină nu poate supraviețui atât timp pe piață păstrând în același timp și un public fidel doar prin aspectul exterior al acesteia, Mini a reușind să devină ceea ce este astăzi prin multe alte calități și beneficii oferite șoferului.În primul rand, dimensiunile reduse fac din Mini mașina perfectă de oraș, mai ales în contextul actual în care zonele urbane devin din ce în ce mai aglomerate iar locurile de parcare devin o raritate. Mini este mașina ideală daca locuiești la oraș și trebuie sa te strecori pe străduțe înguste, să parchezi în spații mici și să te deplasezi în general ușor prin oraș.Chiar dacă una dintre principalele carcateristici ale acestui autoturism este dimensiunea redusă, asta nu înseamna că lipsa spațiului este o problemă. Atât din punctul de vedere al spațiului pentru șoferi și pasageri, cât și în ceea ce înseamnă spațiul pentru bagaje, Mini oferă un spațiu generos din toate punctele de vedere.Fiind o mașină ideală pentru oraș, Mini se descurcă foarte bine și din punct de vedere al consumului de combustibil, oferind în același timp o experiență plăcută la volan, departe de a fi plictisitoare.Având în vederea creșterea publicului feminin cumpărător de autoturisme, fiind de asemenea segmentul cu cea mai mare creștere la nivel global, subiectul a început să beneficieze de o atenție sporită, marii producători de autovehicule fiind interesați să știe care sunt criteriile luate în calcul de femei înainte de achiziția unei mașini noi.Astfel, a luat naștere competițiacriteriile de jurizare fiind cele luate cel mai des calcul de către publicul feminin. Astfel, jurizarea se face pe baza unor criterii precum siguranța, fiabilitatea, aspectul estetic, spațiul de depozitare, siguranța pentru copii sau amprenta lasată asupra mediului.În anul 2016, marele câștigător al acestei competiții a fost modelul F-Pace al producătorului britanic Jaguar. De asemenea, Jaguar F-Pace a câștigat și categoria de cel mai bun SUV/Crossover, un idicator al faptului că preferințele publicului feminin s-au schimbat, de la mașini de mici dimensiuni la SUV-uri puternice și cu spațiu generos.Faptul că este produs de aceeași companie care deține și brandul Land Rover și-a lăsat amprena asupra modelului F-Pace, acesta împrumutând câteva caracteristici de la mult mai cunoscutul autoturism off-road. Aceste elemente fac din F-Pace o mașină ce se poate descurca și în condiții mai vitrege de teren și atmosferă, dar chiar și așa, Jagura F-Pace rămâne o mașină construită pentru drumuri line, parcurse împreună cu familia, nefiind chiar indicat pentru o “plimbare” prin pădure.Segmentul de cumpărători auto format din publicul feminin s-a dezvoltat foarte mult în ultima perioadă, marii producători luând acum în calcul tot mai mult preferințele femeilor față de mașini, care pot fi diferite față de cele ale segmentului masculin. Doamnele pun un accent mai mare pe siguranță, pe calitatea pieselor auto și fiabilitatea mașinilor, dar și pe efectul acestora asupra mediului.Astfel, timpul în care o mașină poate accelera de la 0 la 100 km/h este mai puțin important, atât timp cat mașina oferă o experiență plăcută la volan, un spațiu generos, un grad ridicat de siguranță dar și un aspect vizual plăcut.