A murit fiica lui Marius Teicu

Marius Teicu este devastat si nu mai poate concepe ca fiica lui s-a stins. Aceasta a fost diagnosticata anul trecut cu o boala de sange grava.Desi a urmat mai multe tratamente si chiar se simtea bine, tanara a murit la varsta de 41 de ani. Aproape un an s-a luptat Patricia Teicu pentru a de vindeca, iar pana la urma miracolul aparuse in viata fetei. Cu ajutorul medicilor si al celor care au donat sange pentru ea, a reusit aparent sa invinga leucemia."Am renăscut. Mă rog în fiecare dimineaţă pentru cei care au donat sânge şi m-au ajutat.(...) Medicii au zis prima dată că am tuberculoză, iar apoi leucemie. Am făcut chimioterapie un an întreg. Dumnezeu mi-a dat doi copii ca să-i fac mari, aşa că am luptat să mă fac sănătoasă", spunea Patricia Ţeicu, pentru cei de la Cancan.ro in ruma cu ceva timp.