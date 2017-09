A murit Hugh Hefner, fondatorul Playboy

Hugh Hefner a înființat Playboy în anul 1953 cu 600 de dolari și în timp a transformat revista într-un imperiu de divertisment de milioane de dolari, care la vârfurile anilor 1970 a inclus emisiuni TV, un festival de jazz și un șir de cluburi Playboy, ale căror chelnerițe purtau urechi de iepurași, notează CNN. “Aș dori să fiu amintit ca cineva care a schimbat lumea într-un mod pozitiv, într-un sens social și sexual și aș fi foarte mulțumit de asta. Sunt un copil care a avut vise și le-a făcut realitate”, a declarat Hefner pentru CNN.De altfel, stilul sau extravagant s-a reflectat si in alegerile sale amoroase. A fost casatorit de trei ori, ultima data din 2012, iar sotia sa are 31 de ani. A avut o multime de partenere oficiale, toate iepurasi care au trecut prin faimoasa sa casa. In acord cu stilul sau de viata, ultima dorinta a lui Hefner a fost sa fie inmormantat avand alaturi pe ultimul drum cat mai multi "iepurasi", asa cum sunt supranumite modelele Playboy.