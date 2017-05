Aceasta este singura salvare a Denisei. Costa 100.000 de euro si trebuie sa o faca de urgenta!

Acest tratament regenereaza ficatul in trei luni si a avut rezultate foarte bune in SUA si in Canada. Singura problema ar fi rezistenta artistei, deoarece tratamentul trebuie urmat vreme de 3 luni."Mai avem o speranţă, una singură. E vorba de un medicament care costă enorm, dar care, susţin studiile medicale de specialitate, vindecă afecţiunile grave ale ficatului în 3 luni de tratament cu câte o singură doză pe zi şi care înlocuieşte cu succes Interferonul sau alte asemenea medicamente, extrem de dificil de suportat de corpul pacientului”, au declarat apropiati ai artistei pentru Spynews.