Actor din "Singur acasa", gasit mort intr-o camera de hotel

Acesta a fost gasit mort in camera unui hotel din Palo Alto, California, SUA.Actorul a fost gasit de catre echipa serviciului de menajerie si a politia chemata la fata locului nu a putut decat sa constate decesul, anunta tmz.com.John Heard suferise in urma cu o saptamana o operatie la spate. Pana acum insa nu a fost dezvaluita o cauza exacta a decesului, de aceea politia ia in considerare atat o crima, cat si o sinucidere.John Heard a devenit faimos, odată cu rolul Peter McCallister, tatăl din seria „Home Alone/Singur Acasă“, când a devenit și mai celebru simpaticul Macaulay Culkin (fiul său, in film), dar a jucat și în alte filme celebre precum „Miami Vice” sau „Clanul Soprano”.