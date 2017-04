Adela Popescu, insarcinata din nou?! "Vreau o fetita

Mai mult, Adela Popescu a marturisit recent pe blogul sau ca isi doreste si un al doilea copil, o fetita."Ăsta mic a început să fie omuleț. Stă în picioare, dacă aude muzica se balansează, ridică mânuțele și râde, Ga, ghe, dla, ooo, eh, tralalala, ttttata, mmmmama, nana, uh, ioeaptsnemtahlehale, plimbă mașinuțele pe jos și avioanele pe sus, se enervează când ceva nu îi convine, moare de râs la cucu-bau și a făcut tot felul de achiziții pe care am zis să mi le notez să le am ca reper și la surioară. Nu sunt gravidă! Zic așa când o fi să fie.”, a scris Adela Popescu pe blogul personal.„Vezi tu, minune, ai făcut ca 2016 să fie cel mai important an al vieții mele!Te-am născut pe tine…Da, pe tine, ștrumf cu năsuc perfect, ochi ca mura, zâmbet ștrengăresc, păr blond ca razele de soare, bărbița dulce ca acadeaua, mânuțe cu degețele lungi de pianist, tălpițe ce nu mă mai satur a le săruta, buricuț delicios, pulpițe adorate, inimă, suflet, tot! Te-am născut pe tine ca să uit de mine.Ca să am speranță. Să știu că pot avea totul, dar să nu îmi trebuiască.Te-am născut pe tine ca să-mi înțeleg părinții.Să închid ochii și să te văd doar pe tine.Să mă doara orice scâncet. Să descopăr că pot trăi și fără somn.Să mă simt binecuvântată.Să-l redescopăr pe Dumnezeu.Să vreau să fiu mai bună pentru tine.Să mă gândesc să-ți dăruiesc frați. Să nu mă mai doară trădările.Să mă uit la tine și să ne văd pe noi.Să îl iubesc și mai mult pe cel ce-ți este un tata atât de bun.Să o redescopăr pe mami.Să îmi placă piureul de legume. Să nu respir măcar când dormi.Să aleg lenjerii cu buburuzeSă-mi tihnească revelionul acasăȘi vacanțele în poze 🙂 Să mă gândesc la o serăSă vorbesc cu termometrul și să îi spun să nu treacă de 38.Să înțeleg că nu-i de gluma cu morcovii.Să nu mă mai uit la televizor. Să-mi fie cald la 22 grade.Să luăm lumea la pas.Să-i iubesc pe cei ce te iubesc. Așa că ce să am eu cu zodiile, solstițiile, depresiile, superstițiile, asteniile…Nu au nicio putere în fața unei așa mari iubiri.”, a scris Adela pe blogul său.