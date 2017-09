Adelina Pestritu "a adoptat" un raton de 5 luni

fondator al revistei online www.edamagazine.ro , “a adoptat” un raton de 5 luni pe nume Cindy, care are déjà si cont pe instagram https://www.instagram.com/cindy.raccoon/ .​“Iubesc ratonii de cand eram mica si ma uitam la desene animate cu ei. Intotdeauna mi-am dorit sa am o maimuta sau un raton. Am avut ocazia sa intru in contact cu cineva care avea un raton si pentru ca nu mai putea sa il tina, m-am decis foarte bucuroasa sa il “adopt”. Are doar 5 luni asa ca am putut sa incep sa o dresez dupa regulile si programul pe care dresorul care vine constant pentru ore cu ea ni-l recomanda"​Adelina s-a documentat foarte bine pentru a sti exact cum sa o ingrijeasca pe Cindy: “Este foarte iubitoare, insa trebuie sa stii sa gestionezi cresterea ei astfel incat sa nu o transformi intr-un animal frustrat, dar nici foarte rasfatat. Avem deja un program al nostru, dimineata este cea mai simpatica si mai dornica de afectiune, are orar fix pentru mese cand prefera sa manance struguri, portocale si bobitele lui Nobby”, povesteste Adelina. ​Micuta Cindy este mereu foarte curioasa, isi spala hrana inainte sa manance si adora sa se joace in apa: “Este un animal foarte curat, inteligent si jucaus. Acasa i-am construit un mini parc de joaca, i-am cumparat tunele, mingiute, bete de scoarta de copac. Este foarte amuzant sa ii urmaresti toate aventurile. Imi zapaceste bijuteriile prin casa, imi face masaj dimineata si seara, doarme in capul meu si cate si mai cate”, adauga fondatoarea Eda Video Blog care a lansat astazi cel mai recent episod care o are in prim plan chiar pe Cindy si peripetiile ei: https://www.youtube.com/watch?v=fPXmKPpxTyY&feature=youtu.be . ​Mare iubitoare de animale, Adelina isi aminteste ca in copilarie a avut aproape toate tipurile de animale: “In copilarie aduceam acasa toate animalele de pe strada. Am avut 7 arici, 7 hamsteri, 2 porci de guineea, toate rasele de caini, pisici, soareci, pesti, cred ca doar pasari nu am avut”, povesteste amuzata Adelina Pestritu.