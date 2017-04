Adelina Pestritu, regim special de Paste. Ce mananca ca sa nu se ingrase

“Foarte bine stau cu pregatirile pentru Paste. Am spanac in frigider, rucola, niste nuci. De cand am renuntat la carne nu prea pot sa mai tanjesc dupa preparatele de Sarbatori. De 7 luni nu mai mananc carne, nici nu mai simt nevoia. Am simtit nevoia de schimbari mai mari, am facut si in viata personala si nu numai si am zis ca e cazul sa imi ordonez si meniul. Antrenorul meu mereu imi spune sa mai mananc niste carne, ca sa putem tonifia mai bine muschii, dar eu ma simt mai bine asa.Am inlocuit carnea cu fructe de mare, mananc foarte multe fructe de mare si paste. Am un regim foarte curat. Imi fac niste salate senzationale, cu branza tofu, acum ca e Post, cu spanac, nuci, stafide, avoacado. Stiu sa fac si ciorbita de legume. Stiu sa fac ciorbe, stiu sa fac si sarmale, dar acum prefer sa gatesc pentru altii, desi imi e greu.De Sarbatori nu o sa gatesc eu pentru ca mama le face pe toate, eu o sa mananc doar anumite preparate. Eventual o sa ii spun sa imi faca o salata boeuf fara carne si cu putina maioneza. Desi, de cand am renuntat la carne nu ma mai ingras", a povestit Adelina Pestritu la un post de televiziune.