Adelina Pestritu si-a facut cel de-al 20-lea tatuaj. Uite cum arata abdomenul ei acum

si-a sarbatorit ziua de nastere la Miami, printre mii de urari si mesaje de La multi ani de la prietenii din tara si din America si si-a facut un cadou de care isi va aminti toata viata: si-a facut un nou tatuaj la cel mai cunoscut salon de tatuaje din lume, Miami Ink.“Ziua mi-am inceput-o alaturi de prietena mea care locuieste aici in Miami, alergand pe plaja. Este un mod placut de a-ti incepe fiecare zi, mai ales ca sportul te ajuta sa te mentii mereu tanar si sanatos. Dupa jogging am mers sa mancam, pentru ca a trebuit sa-mi iau energia de undeva pentru a lua contact cu acele tatuatorului iscusit de la cel mai faimos salon de tatuaje din lume, Miami Ink. Acolo am avut placerea sa-l cunosc pe artistul Ami Jamess, cel care a revolutionat lumea cu talentul si carisma sa, dar si cu rezultatele care l-au pastrat mereu la inaltime, in topul celor mai tari tatuatori din lumea intreaga”, povestesteTatuajul realizat a fost cel cu numarul 20, are o insemnatate speciala si ii va aminti toata viata de aceasta aniversare: “Pentru cel de-al 20 lea tatuaj, facut intr-o zi atat de speciala pentru mine, schimbarea prefixului, am ales sa-mi scriu o fraza in care eu cred mult: "-Perceptia este realitate. Sunt de parere ca fiecare dintre noi suntem capabili sa ne cream o realitate a noastra, diferita de a celor ce ne inconjoara. Eu simt asta pe pielea mea, la cei 30 de ani si pot spune ca realitatea pe care mi-am construit-o este una bazata pe implicare, daruire, dezvoltare spirituala, dar si multe ganduri pozitive. De fapt, cu asta ma si hranesc zi de zi si imi alimentez starea de bine. Este micul meu secret;)”, marturiseste Adelina.Ziua s-a incheiat cu un super party alaturi de prietene din Romania si din America: “A fost o seara excelenta. Am mancat, am povestit, am ras si ne-am facut planuri pentru ceea ce urmeaza. La varsta de 30 de ani ma simt mai matura si mai pregatita ca niciodata pentru ceea ce imi va oferi viata de acum incolo”, a declarat Adelina Pestritu.