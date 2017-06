Adevarul despre iubitul Denisei. Cine este barbatul misterios cu care artista vrea sa se casatoreasca

Florin Condurateanu a facut recent dezvaluri despre iubitul Denisei. El a spus cu ce se ocupa si cate sacrificii face acesta pentru vedeta.„Este un om căruia nu îi lipseşte absolut nimic. Îl cunosc foarte bine. Niciodată nu are cum să se împrumute de la nimeni din ţara asta. Nu îi lipseşte nimic şi are un caracter foarte frumos. Avea parc de maşini dinainte să fie cu Denisa. O iubeşte pe Denisa mai mult decât orice. El şi-a lăsat afaceri de bani grei în Spania ca să vină să fie langa Denisa. El i-a dat maşina cadou, cum ar putea să îi ia banii ei”, a declarat apropiatul Denisei. „Eu 100% ştiu că da, voia să se căsătoreasca cu ea… A fost domnişoară până la 20 şi ceva de ani, băiatul ăsta e primul. El îi doreşte binele, poate la fel ca mama ei”, a mai menţionat acesta.Conform apropiatilor sai, iubitul, stabilit in Spania, a lasat totul balta acolo si a venit in Romania imediat ce a aflat ca artista sufera de o boala crancena. Acesta e in tara de cateva luni si face tot posibilul sa gaseasca relatii si tratamente care sa o puna pe picioare pe Denisa., sustin surse din anturajul artistei.