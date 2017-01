Adevarul despre modul in care a slabit Bianca Dragusanu intr-o saptamana. Metoda la care nimeni nu se astepta

Bianca Drăgușanu a devenit mamă pentru prima dată la sfârșitul lunii septembrie 2016. După sarcină, vedeta nu s-a îngrășat foarte mult, însă a luat câteva kilograme în plus.Cum a slăbit soția lui Victor Slav vă dezvăluim chiar noi. Bianca Drăgușanu susține că metoda ei de slăbit nu este costisitoare și face reclamă la diverse produse de slăbit pentru care este plătită, însă ea a slăbit cu totul altfel.În primul rând, vedeta tv a început să facă sală de trei ori pe săptămână, tot la fel de des a început să facă masaje corporale, însă a apelat și la aparatele minune care ard grăsimi din saloanele de cosmetică.De altfel, alimentația Biancăi este una bogată în fructe și legume, iar mesele ei sunt compuse din carne slabă (pește, curcan), legume (spanac, brocolli, roșii, castraveți, dar și altele din aceeași gamă), plus multe legume. Vedeta TV ține la siluetă și are grijă de corpul ei mai mult decât orice. Multe femei și-ar dori să arate ca Bianca, însă tratamentele pe care aceasta le urmează sunt costisitoare și nu toată lumea și le permite.Cu toate astea, sportul e la îndemâna oricui, iar dacă doriți să slăbiți, încercați să faceți cât mai multă mișcare.

Articole recomandate

