Adio, "Zana"! Andreea Marin s-a facut "fata rea". Iata ce gest a facut

A revenit in televiziune, dar este ocupata si in afara platourilor de filmare. Pe langa activitatile de caritate pe care le face de ani buni, Andreea Marin realizeaza in ultimul timp si foarte multe pictoriale. Inca de pe vremea cand era sotia lui Stefan Banica Jr, "Zana" a facut un coontract de imagine cu un brand super cunoscut de masini.Conform parteneriatului,, "zana surprizelor" ia in custodie ultimele aparitii ale brand-ului, fie ca este vorba de SUV-uri, autoturisme coupe, cabrio, etc. Recent, ea a realizat un pictorial cu un bolid de lux, la care a asortat o tinuta de "fata rea", O prinde de minune noua ipostaza, mai ales ca este o pasionata a masinilor de lux.