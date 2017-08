Adriana Iliescu, cea mai batrana mama din Romania, data disparuta de doua saptamani. Ce se intampla cu femeia si fiica ei

Ingrijorati, vecinii Adrianei Iliescu au alertat presa.”Nici pe fiica ei nu am mai văzut-o, au dispărut amândouă, nu ştim nimic de ele. Să nu se fi întâmplat ceva rău, Doamne fereşte. M-am gândit că a plecat la casa de la ţară, face asta în fiecare an, însă se întorcea după maxim două săptămâni”, a declarat unul dintre vecinii Adrianei Iliescu pentru cancan.ro.Din fericire, Adriana Iliescu si fiica ei sunt bine. Ele se afla doar plecate la tara. ”Doamna Iliescu este la Bălceşti. Am văzut-o cu fiica ei pe stradă, se plimbau. Ştiu că merge cu fetiţa la bibliotecă, are mare grijă de ea”, au declarat angajatii Primariei din Balcesti.