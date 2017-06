Amalia Enache a slabit 20 de kilograme, din cauza problemelor de sanatate. De ce boala a aflat ca sufera dupa nastere

Amalia Enache a slabit 20 de kilograme dupa nastere. Vedeta spune insa ca nu a tinuta dieta, ci kilogramele s-au dus pur si simplu.Recent a descoperit si misterul. Sufera de o boala a glandei tiroide."Nu tin nicio dieta minune. Mananc mai mult decat de obicei. Am pus foarte multa vreme asta pe seama alaptatului, pe seama somnului intrerupt. In sfarsit am aflat misterul. Nu este o veste foarte buna. Este o dereglare de tiroida post-partum. vestea buna este ca am ajuns la greutatea din liceu. Vestea proasta e ca nu prea am ce sa fac in legatura cu asta.Am vrut sa spun asta pentru ca s-a scris foarte mult despre mine ca am slabit si am fost foarte mult felicitata. si eu cred ca nu e o presiune corecta pentru celelalte femei care abia au nascut sa li se tot arate vedete care au reusit sa slabeasca.Sa fii slab dupa ce ai nascut nu e principalul lucru, nu e o virtute. O virtute este sa fii o buna mama si sa iti vezi de ce ai de facut acolo, ca ai timp dupa aia sa si slabesti.La mine a fost o intamplare. Am slabit pentru ca asa a vrut organismul meu sa reactioneze. Acum am 54 de kilograme. in sarcina luasem 15 kilograme, dar n-am plecat de la 54 de kilograme, ci de pe la vreo 60 de kilograme. M-am dus la 70 si in sarcina. Am slabit cam peste 20 de kilograme. cam asa. Nu am un merit in aceasta poveste. Ma bucur ca e asa si nu e invers, dar principalul lucru care trebuie sa ne preocupe este sanatatea.Mananc absolut orice si mai mult decat de obicei. Nu am grija la alimentatie", a explicat Amalia Enache in cadrul unei emisiuni de la Pro Tv.