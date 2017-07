Anamaria Prodan, internata de urgenta. Impresara nu mai putea nici sa vorbeasca

Surse din preajma sotiei lui Reghecampf sustin ca situatia s-a inrautatit inca de ieri, de la amiaza, atunci cand, aflata la un restaurant, pentru a lua masa, femeia a inceput sa se planga apropiatilor ca are ameteli si vede numai in ceata., au dezvaluit prietenii prezentatoarei, in exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.