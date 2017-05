Anamaria Prodan, prezentator la Pro TV. Iata ce emisiune va modera

Impresara va modera show-ul "Gospodar", care va debuta in curand la postul din Pache Protopopescu.„M-am născut și am crescut cu Pro TV, iar acest proiect este o provocare unică pentru mine! Știu ce înseamnă viața la țară, nu m-am ferit niciodată de muncă și promit că o să le testez abilitățile de fermieri și, mai ales, dorința de a-și găsi jumătatea atât gospodarilor, cât și doamnelor și domnișoarelor care visează să le fie partenere! Lucrez de ani de zile în fotbal, un domeniu dominat de bărbați, am reușit să îi cunosc pe toți și, mai ales, să le câștig încrederea. Publicitate Sunt sigură că toate aceste abilități o să mă ajute să îi sfătuiesc pe concurenți și să susțin pe fiecare în parte, atunci când are nevoie. Dacă ești Gospodar fără pereche, eu zic să te înscrii!”, a spus Anamaria Prodan Reghecampf, prezentatoarea Gospodar fără pereche.