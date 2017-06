Secretul tineretii sale? Este unul foarte simplu."Dieta nu am tinut niciodata. Post, da. Asa m-a invatat mama. Eu nu am reusit sa tin cap-coada un post. Dar cand vreau sa mai slabesc, asta fac. Pe vremuri, cand era Ileana (n.r. fiica sa, Ileana Lazariuc) la mine si deschidea frigiderul, cadeau morcovii si imi striga ca nu are ce sa manance la mine. Acum se intampla asta cand ma duc eu la ea si deschid frigiderul", a declarat Anastasia Lazariuc intr-o emisiune TV.