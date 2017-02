Anca Serea, marturisiri cutremuratoare despre moartea fostului sot

Intr-o emisiune TV, Anca Serea a facut dezvaluiri cutremuratoare despre perioada in care fostul sot, a fost diagnosticat cu cancer."Inainte sa mergem la Berlin sa ni se dea diagnosticul de cancer, Filip a facut de 9 ori analizele in Romania si din toate reiesea ca este perfect sanatos", a povestit Anca Serea. "Am facut tot ce se putea pentru a-l salva pe Filip. Am mers inclusiv in India si in China. A facut cure bazate pe plante, tratamente cu foc. Eu cred ca atunci cand ne imbolnavim, suntem datori sa facem totul in primul rand pentru cei ce ne iubesc si apoi pentru noi", a declarat vedeta la o emisiune tv. "Dupa ce a murit Filip, am simtit mult timp prezenta spiritului lui langa noi. Acum nu-l mai simt...Eu cred cu tarie ca daca sunem oameni impliniti, linistiti si fericiti...nu ne imbolnavim. Deseori m-am intrebat care a fost dezechilibrul lui Filip. Dar nu stiu...", a povestit Anca Serea, potrivit wowbiz.ro.