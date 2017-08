Andra, in lacrimi din cauza lui Maruta! Ce probleme au in casnicie

Andra si Catalin Maruta sunt unul dintre cele mai iubite si longevive cupluri din showbizul romanesc, dar, in ciuda aparentelor, si cei doi au probleme in casnicie.Andra a izbucnit in lacrimi, in momentul in care a fost intrebata intr-o emisiune tv ce o deranjeaza cel mai mult la Maruta. "Comunicarea si respectul definesc iubirea noastra. Nu avem secrete. Ma deranjeaza multe lucruri la Catalin, cel mai important este telefonul, sunt deranjata ca este dependent de telefon. O casnicie este si despre compromisuri. El este genul de om care ma motiveaza sa fiu mai buna. Foarte multi oameni au o impresie gresita despre Catalin, dintre noi doi, el este mai credincios, mai bun, mai pozitiv, rade mai mult, este partea buna dintre noi doi. Ma faci sa plang...", a declarat Andra, in lacrimi.